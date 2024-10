坂本真綾が、TVアニメ『星降る王国のニナ』のオープニングテーマ「nina」をデジタルシングルとして配信スタート。ミュージックビデオ(Full Ver.)も公開した。ミュージックビデオの監督は近年の坂本真綾のミュージックビデオを数多く手掛けてきた山口保幸。今作のコンセプトは坂本真綾のアイデンティティを巡る車とバイクによるカーチェイス。映像では激しいカーバトルが展開され、疾走感の中にもスタイリッシュで美しく緊張感あるミュージックビデオだ。

リリース情報

「nina」



【初回限定盤】 【初回限定盤】



【通常盤】 【通常盤】

発売日:2024年11月6日(水)

初回限定盤/(CD+Blu-ray)VTZL-244 /¥2,970(税込み)

通常盤/(CD) VTCL-35377/¥1,320(税込み)

LinkFire: https://jvcmusic.lnk.to/nina



(収録曲)

1.nina TVアニメ『星降る王国のニナ』オープニングテーマ

作詞:坂本真綾 作曲・編曲:白戸佑輔

2.世界のひみつ

作詞:内村友美 作曲・編曲:Rasmus Faber

3.nina -TV サイズ-

作詞:坂本真綾 作曲・編曲:白戸佑輔

他、カラオケ2曲収録



初回限定盤付属Blu-ray収録内容

2023年10月に開催されたくるり主催「京都音楽博覧会2023 in 梅小路公園」に坂本真綾が出演した際のライブ映像3曲を収録。

01.Remedy

作詞:坂本真綾 作曲:solaya

02.プラチナ

作詞 : 岩里祐穂 作曲:菅野よう子

03.菫

作詞:坂本真綾 作曲 : 岸田繁

【Musicians】

坂本真綾(Vo.)、扇谷研人(Key)、佐野康夫(Dr)、藤谷一郎(B)、外園一馬(G)、毛利泰士(Per)、岸田繫(G)〈03.のみ〉

『星降る王国のニナ』は第46回講談社漫画賞少女部門受賞、累計230万部を誇る人気作品。オープニングテーマ「nina」の作詞は坂本真綾自身が手掛けており、作編曲は、欅坂46「世界には愛しかない」(作曲)をはじめ、THE IDOLM@STERシリーズ、JUNNA「Here」等、数々のヒット曲を手掛けている白戸佑輔。坂本真綾とは初のタッグとなる。ポジティブな疾走系アッパーチューンなオープニングテーマ。このCDシングルは11月6日に発売される。カップリング曲は内村友美(la la larks)による作詞、「Waiting for the rain」以来、9年ぶりの顔合わせとなるスウェーデンのサウンド・クリエイター、Rasmus Faber作編曲による「世界のひみつ」を収録。またCD初回限定盤には、くるり主催<京都音楽博覧会2023 in 梅小路公園>に坂本真綾が出演した際のライブ映像を3曲収録したBlu-rayが付属する。