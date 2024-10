ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」3種を紹介します☆

セガプライズ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654286

投入時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

楽曲などを演奏して楽しめるiOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と『サンリオキャラクターズ』がコラボしたプライズがセガから展開されています。

2024年10月は「Vivid BAD SQUAD」「ワンダーランズ×ショウタイム」「25時、ナイトコードで。」の衣装を着たぬいぐるみがラインナップ☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ“Vivid BAD SQUAD”

投入時期:2024年10月4日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全5種(コロコロクリリン、ルロロマニック(ベリー)、ルロロマニック(チェリー)、バッドばつ丸、ポチャッコ)

伝説のイベント『RAD WEEKEND』を超えるために結成されたチーム「Vivid BAD SQUAD」の衣装を着た「コロコロクリリン」たちのぬいぐるみ。

ストリートファッションに身を包んだ「ベリー」や「チェリー」「バッドばつ丸」「ポチャッコ」たちの衣装がかっこいいプライズです☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ“ワンダーランズ×ショウタイム”

投入時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全4種(けろけろけろっぴ、シナモロール、ウサハナ、ハンギョドン)

テーマパーク『フェニックスワンダーランド』発のはちゃめちゃショーユニット「ワンダーランズ×ショウタイム」のカラフルな衣装を着た「けろけろけろっぴ」や「ハンギョドン」たちのぬいぐるみ。

「シナモロール」と「ウサハナ」が身につけている耳飾りにも注目です。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ“25時、ナイトコードで。”

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全4種(まるもふびより、こぎみゅん、クロミ、ぼんぼんりぼん)

ボイスチャットツール『ナイトコード』を通して楽曲制作をしている音楽サークル「25時、ナイトコードで。」の衣装を着た「まるもふびより」たちのぬいぐるみ。

モノクロのシックな衣装がお似合いな「こぎみゅん」や「クロミ」「ぼんぼんりぼん」が展開されます。

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の衣装を着た『サンリオキャラクターズ』のぬいぐるみ。

セガプライズの「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」グッズは、2024年10月から全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です☆

