今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、コーデュロイ素材が温かみがあってかわいい、ディズニーデザイン「リュックサック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「リュックサック」チップ&デール

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:約28×40×14cm

重さ:約430g

素材:綿・ポリエステル・アクリル

肩ひも調節可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」モチーフのリュックサック。

やさしい色合いに、シンプルなデザインで使い勝手抜群です。

コーデュロイ素材を使用しているので見た目も温かみがあってかわいい!

「チップ」と「デール」の織りネームもポイントです。

お揃いの帽子とマフラーを身につけ、どんぐりを持った「チップ」と「デール」は舌をぺろりと出した表情も一緒☆

<オープン時>

リュックサックはファスナー開閉で、内側にはオープンポケットが2つ。

左右にも使いやすいサイドポケットがそれぞれ付いていて、前面のファスナーポケットには、取り外せる引き手も。

サイドポケットとファスナーポケットの引き手は、「チップ&デール」らしい縞模様をイメージしたデザインになっています◎

リュック背面にはメイン室に直結するファスナーも付いています。

リュックを背負ったまま、物の出し入れができてとっても便利。

「チップ」と「デール」のさりげないデザインも魅力的でデイリーに大活躍しそう!

コーデュロイ素材が温かみがあって可愛い、ディズニーデザイン「リュックサック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

