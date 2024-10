ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ざっくり大きめシルエットがかっこいい、ディズニーデザイン「刺繍ブルゾン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍ブルゾン」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:9,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ファスナー、左右ポケット(ドットボタン留め)

裏地付き

<織物>ポリエステル100%(ツイル)、【裏地】<織物>ポリエステル100%(タフタ)、【中わた】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのビッグブルゾン。

光沢のある素材に中わた入りのブルゾンで、ゆったりしたフォルムが魅力的!

フロントのデザインはシンプルな無地で、どのようなコーディネートにも取り入れやすいシンプルなカラーリングもポイントです。

背中には「くまのプーさん」と仲間たちの刺繍が☆

100エーカーの森の中で仲良く遊んでいる「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」、「ルー」の姿がデザインされ、キャラクター部分のみカラフルな刺繍になっているのもおしゃれです。

表地は光沢感のあるポリエステル素材、裏地はすべりのよいタフタ素材を使用。

中わた入りであたたかく、ふっくらとしています◎

ブルゾンは中央のファスナーを開けて羽織ったり、パンツやスカートと合わせたり、コーディネート次第で雰囲気も変わって楽しい!

様々なシーンで重宝する、着回し力抜群な1枚。

ざっくり大きめシルエットがかっこいい、ディズニーデザイン「刺繍ブルゾン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

