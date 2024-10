ILLIT、新AL『I'LL LIKE YOU』でカムバック！新たな魅力もプラスして披露する“ILLITらしさ”とは

ガールズグループのILLITが、再び人々を夢中にさせるストーリーを完成させるのだろうか。

【画像】「NewJeansの亜流」とされたILLIT、どこまで似てる?

共感を呼び起こす歌詞と心弾むような魅力でZ世代を夢中にさせているILLITは、来る10月21日、2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』をリリースする。

ILLITのトレードマークである中毒性のあるストーリーで、再び旋風を巻き起こすか、注目が集まっている。

所属事務所BELIFT LABによると、ILLITの2ndミニアルバムには『I'll Like You』『Cherish(My Love)』『IYKYK(If You Know You Know)』『Pimple』『Tick-Tack』の計5曲が収録される予定だ。

このうち、タイトル曲は『Cherish(My Love)』。「あなたの心が気になるが、それよりもあなたを好いている私の心が大切だ」というILLITの力強い魅力を込めた楽曲となっている。

(写真=BELIFT LAB)上が「WITH」バージョン、下が「TO」バージョン

BELIFT LABは同アルバムについて、「瞬間に没頭する少女が、親しくなりたい相手に会って周囲の人々との関係のなかで悩むが、最終的には自分の心を信じて『あなた』に直進するという、ILLITの率直ながらも形にとらわれない、はつらつとした姿を見ることができるだろう」と紹介した。

また、先週には新アルバムの雰囲気を垣間見ることができる「WITH」「TO」「BETWEEN」の3バージョンのティージングコンテンツが公開され、世界中のファンの期待感を高めた。

10代の少女特有の純粋な感性と積極的な魅力が目立つなか、キューティー、洗練、幻想美まで合わせたILLITのビジュアルはまさに“10代の理想像”そのものだ。

これまで見せてくれた“ILLITらしさ”にキッチュな感性がひとさじ加わった。

(写真=BELIFT LAB)「BETWEEN」バージョン

ティージングコンテンツを受け、ネットでは「ILLITは本当に何でもなれるんだね」「幻想的でありながらダークなスタイリングの組み合わせが新しい」「どんなコンセプトもよく似合う」など好評のコメントが相次いでいた。

今年3月、デビュー曲『Magnetic』で世を席巻した彼女たちが再び音楽ファンの心をつかめるか、関心が高まっている。

現に、彼女たちは『Magnetic』を通じて無限の可能性を証明している。

『Magnetic』は、韓国の主要音源チャート全てで1位に輝く「パーフェクトオールキル」を達成した。さらに、K-POPグループのデビュー曲史上初となる、米ビルボードメインソングチャート「ホット 100」(4月20日付)と英「オフィシャルシングルトップ100」(4月5日付)へのチャートインにも成功した。

◇ILLITとは?

2023年6〜9月に放送された『R U Next?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人(MOKA、IROHA)を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビューした。