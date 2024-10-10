¡Öµ´¤Î¹ñÂ±Æâ³Õ¡×ÀÐÇË¤ª¤í¤·¥¹¥¿ー¥È¡ÄÊ£¿ô¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤¬½ÐÇÏ¼Âà¡Öµì°ÂÇÜÇÉ¤òÁ´°÷Å¨Ç§Äê¡×¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤Âå½þ
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï10·î27ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤á¤°¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤é6µÄ°÷¤òÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£ÉÔµºÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿µÄ°÷¡¦»ÙÉôÄ¹¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤Ø¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤òÇ§¤á¤º¡¢ÌäÂê·èÃå¤òµÞ¤®¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¤¿¤À¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÆó½Å½èÊ¬¤À¡×¡Öµì°ÂÇÜÇÉ¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔËþ¤¬½¼Ëþ¤¹¤ë¡£·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´Æ£·òÂÀ»á¤Ï¡Ö·ë¶É¤ÏÅÞÆâ¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£½°±¡Áª¤ÇÂçÉý¤ÊµÄÀÊ¸º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«¤ë¡£
½ÐÇÏ¼Âà¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëµÄ°÷¤¿¤Á
¡Öº£ÅÙ¤Î½°±¡Áª¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÈæÎã½ÅÊ£¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿10·î6Æü¡¢¼óÅÔ·÷Áª½Ð¤Î¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷¤ÏÀèÇÚµÄ°÷¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎµÄ°÷¤Ï2021Ç¯¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª¤ÇÌîÅÞµÄ°÷¤ËÇÔ¤ì¡¢ÈæÎãÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤âÇÔËÌ¤¹¤ì¤ÐÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Î¡ÈµßºÑ¡É¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍîÁª¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÆ°ÍÉ¤Ï·ã¤·¤¯¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ö½ÐÇÏ¼Âà¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï4·î¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÉÔµºÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿µÄ°÷¤é85¿Í¤Î¤¦¤Á39¿Í¤ò½èÊ¬¤·¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿±öÃ«Î©¸µÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤ÈÀ¤¹Ì¹°À®¸µ»²±¡´´»öÄ¹¤ÏÎ¥ÅÞ´«¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢±öÃ«»á¤ÏÀ¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£Î¥ÅÞ¤·¤¿À¤¹Ì»á¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÏÂ²Î»³2¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼¨¤·¤¿¸øÇ§Êý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤À¤Ã¤¿²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê¡¢À¾Â¼¹¯Ì¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡ÊÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß1Ç¯¡Ë¡¢¹âÌÚµ£¸µ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡ÊÆ±6¥«·î¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤»¤ºÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÅÞÌò¿¦Ää»ß1Ç¯¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤äÊ¿Âô¾¡±É»á¡¢»°¥ÄÎÓÍµÌ¦»á¤Î·×6¿Í¤¬¡ÖÈó¸øÇ§¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²ó½°±¡Áª¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¼Â¼»á¡ÊÅìµþ11¶è¡Ë¤ÏÆÀÉ¼Î¨50¡¥0¡ó¡¢À¾Â¼»á¡ÊÊ¼¸Ë9¶è¡Ë¤ÏÆ±76¡¥3¡ó¡¢¹âÌÚ»á¡ÊÊ¡°æ2¶è¡Ë¤ÏÆ±53¡¥9¡ó¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¡ÊÅìµþ24¶è¡Ë¤ÏÆ±58¡¥5¡ó¡¢Ê¿Âô»á¡ÊÅìµþ17¶è¡Ë¤ÏÆ±50¡¥1¡ó¡¢»°¥ÄÎÓ»á¡Êºë¶Ì13¶è¡Ë¤ÏÆ±51¡¥6¡ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁªµó¤Ë¶¯¤¤¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÌÌ¡¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¡×¤È¤¤¤¦¶â´ÇÈÄ¤ò¼º¤¨¤Ð·ë²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¾ÇÁç´¶¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆó½Å½èÊ¬¤À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÃæ·ø¡Ë¤È±åÓÍ¤ÎÀ¼
¡¡»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤«¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î6¿Í°Ê³°¤Ç¡ÖÅÞÌò¿¦Ää»ß¡×¡Ö²ü¹ð¡×¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤È¸À¤¨¤ë¡£°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿µÄ°÷¤ò½ü¤¡¢¡ÖÌò¿¦Ää»ß¡×¤Î7¿Í¤ä¡Ö²ü¹ð¡×¤Î9¿Í¤â¡¢ÀÐÇË¼¹¹ÔÉô¤¬ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤ÐÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁªµó¶è¾ðÀª¤äÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¡Ö´ßÅÄÊ¸ÍºÁíºÛ»þÂå¤Î½èÊ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈó¸øÇ§¡¦ÈæÎã½ÅÊ£Ç§¤á¤º¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ï¡ØÆó½Å½èÊ¬¡Ù¤À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÃæ·ø¡Ë¤È±åÓÍ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞºÇÂçÇÉÈ¶¤À¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¤¡£»²±¡µÄ°÷¤«¤éÅìµþ7¶è¤Ç°ÈÂØ¤¨½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤¹´ÝÀî¼îÂå¸µ¸ÞÎØÁê¤äÈæÎãÃ±ÆÈ¸õÊä¤È¤·¤ÆµÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¡¹¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤À¡£ÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¡¦»ÙÉôÄ¹¤ÎÈæÎã½ÅÊ£¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤Ç40¿Í¶á¤¤µÄ°÷¤¬ÂàÏ©¤ò¤¿¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼þÊÕ¤Ï¡ÖÈæÎãÉü³è¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤éÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÄ°÷¤È¤·¤Æ³Ê¹¥°¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¯µ¤¤À¡£¼óÁê½¢Ç¤¤ÎÁ°¸å¤«¤é¡ÖÈ¯¸À¤¬¥Ö¥ì¤¿¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¤ÏÀ¤ÏÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÆÉ¤à¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÏËª¤ÎÁã¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë½°±¡²ò»¶¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÇï¼ê³åºÓ¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÞÆâÈãÈ½¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¼þÊÕ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇ£Î£Á£Ô£Ï¡×¡ÖÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Î²þÄê¡×¤ÏÉõ°õ
¡¡»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2005Ç¯¤Î¡ÖÍ¹À¯Áªµó¡×¤À¡£Åö»þ¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¤Ï¡Ö²þ³×¤ÎËÜ´Ý¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿Í¹À¯Ì±±Ä²½´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£Â¤È¿¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÁªµó¶è¤Ë¡È»ÉµÒ¡É¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾®Àô·à¾ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹½¿Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï296¤È¤¤¤¦°µ¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®Àô¸µ¼óÁê¤Èº£²ó¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤è¤ëÊý¿Ë¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Í¹À¯Ì±±Ä²½¿ä¿Ê¤Î»¿ÈÝ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¾®Àô»á¤Ï¼«¤é¤Î¿®Ç°¤È¤·¤Æ¡¢À¯ºö¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ò»¶¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤¬¤Ê¤¯¡¢¼óÁê½¢Ç¤Á°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇ£Î£Á£Ô£Ï¡×¡ÖÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Î²þÄê¡×¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ýÏÀ¤Ï½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÇÉõ°õ¤·¡¢¿®Ç°¤äÀ¯ºö¤Î¼´¤Ç¼«Ì±ÅÞÆâ¤¬¡ÈÊ¬Îö¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥´ー¥ë¥Ý¥¹¥È¤òÆ°¤«¤·¤Æµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤òÄÙ¤¹
º£²ó¤Ï¡Ö»ÉµÒ¡×¤òÊü¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¡Ö4·î¤ÎÅÞ½èÊ¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥Ý¥¹¥È¤òÆ°¤«¤·¤Æµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤òÄÙ¤¹¤¿¤á¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼óÁê¼þÊÕ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï80¿Í°Ê¾å¡£Á´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤»¤º¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉµÚ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¹À¯Áªµó¤Ë¤Ï¡¢¾®Àô¼óÁê¤Ë¡ÖµìÅÄÃæÇÉ»ÙÇÛ¡×¤ò²õ¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ïµì°ÂÇÜÇÉÊø²õ¤Î°Õ¿Þ¤â´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ëÀÐÇË»á¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç´³¤µ¤ìÂ³¤±¡¢9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤âµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÈóÀÐÇË¡×¤ò´Ó¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤¬¸·¤·¤¤ÂÐ±þºö¤È¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÁè¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤ò´úÆ¬¤Ëµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤¬¡ØÈ¿ÀÐÇË¡Ù¤ÇÆ°¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¡¢²¿¤À¡Ù¤È¡£¤½¤³¤Ç¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£Í×¤Ï¡¢ÀÐÇËÄÙ¤·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Îµì°ÂÇÜÇÉÄÙ¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡10·î6Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó¤Î¡Ö£Î£Å£×£Ó¡¡£Ä£É£Ç¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¸å¤ËËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç3Ç¯°Ê¾åÁíÍý¤òÌ³¤á¤¿Îã¤Ï7¿Í¤·¤«¤¤¤Í¤¨¡£²¶¤â¿û¤â1Ç¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Í¤¨¡£¤À¤«¤é¹â»Ô¡¢ÍÑ°Õ¤·¤È¤±¡£µÄ°÷¤ÏÃç´Öºî¤ê¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤±¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Áá¤¯¤â¡Ö¼¡¡×¤ËÈ÷¤¨¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î¼èºà¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤«¤é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíÌ³²ñÄ¹¤Ø¤Î½¢Ç¤Í×ÀÁ¤ò¸Ç¼¤·¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£10·î3Æü¤Ë¤Ï¼«¤é¤òÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤·¤¿µÄ°÷Ìó20¿Í¤òÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¸¤á¡¢Áá¤¯¤â¡Ö¼¡¡×¤ËÈ÷¤¨¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡ÖËãÀ¸ÇÉ¡×¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤ÏÈó¼çÎ®ÇÉ¤È¸À¤¨¤É¤â¡ÈºÇÂçÀªÎÏ¡É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¹â»Ô»á¤Î»Ù±çµÄ°÷¤¿¤Á¤ËÜ¸¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹â»ÔÊñ°ÏÌÖ¡×¤ò°ú¤Â³¤¹½ÃÛ¤·¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¹â»Ô»á¤òÅ°ÄìÅª¤Ë´³¤¹¤È¤¤¤¦°Õ»ÖÉ½¼¨¤À¡£
¡ÖÈ¿ÀÐÇËÊñ°ÏÌÖ¡×¤¬Éß¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ËÆ¯¤¯¤«¤Ï¸½ÃÊ³¬¤ÇÉÔÆ©ÌÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÕÉ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÁªµó¤Ë¶¯¤¤µÄ°÷¤ò¸øÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¡Ö¸½ÍµÄÀÊ¤«¤é30¸º¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÅÝ³Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤ë¡£
¡¡¸øÇ§¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿ÈæÎã½ÅÊ£Î©¸õÊä¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬¾¡¤Á»Ä¤ì¤Ð¡¢½°±¡Áª¸å¤ËÀ¯¶É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï²Æ¤Ë»²±¡Áª¤ÈÅìµþÅÔµÄÁª¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯Ëö¤ÎÀÇÀ©²þÀµºî¶È¤äÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°ÆÊÔÀ®¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òµ¡¤Ë¡ÖÈ¿ÀÐÇËÊñ°ÏÌÖ¡×¤¬Éß¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÀÐÇËÆâ³Õ¤ÏÍè²Æ¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ëµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤Î1¿Í¤Ï¤³¤¦Â©´¬¤¯¡£¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÂÇÜ»á¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥À¥á¥À¥á¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤¬¤½¤Îµ¤¤Ê¤é¤ÐÅ°ÄìÅª¤Ë¹³Àï¤¹¤ë¤è¡×¡£