ºÆÊüÁ÷¤¬Àä¹¥Ä´¤¹¤®¤ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù ·à¾ìÈÇ¿·ºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Îà»Å³Ý¤±á
»î¼Ì²ñ¤Ï¤ï¤º¤«£²²ó¤À¤±¤È¤¤¤¦àÀïÎ¬á
¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê56¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ£²Éôºî¤ÎÁ°ÊÔ¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¤¬10·î11Æü¤Ë¡¢¸åÊÔ¤Î¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤¬11·î15Æü¤ËÏ¢Â³¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Î¾ºîÉÊ¤ÏÌøÍÕÉÒÏº¡Ê63¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¼¼°æ¿µ¼¡¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÍÙ¤ë¨¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ï¡Ç12Ç¯¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE FINAL ¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
Î¾ºî¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ë¨¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Îµµ»³Àé¹»á¡¢µÓËÜ¤Î·¯ÄÍÎÉ°ì»á¡¢´ÆÆÄ¤ÎËÜ¹¹î¹Ô»á¤é¤¬ºÆ·ë½¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¼°æÌò¤ÎÌøÍÕ¤Î¤Û¤«¡¢¿·¾ë¸ÂÀÏºÌò¤ÎäªÍøÉ×¡Ê62¡Ë¡¢²ÅÄ¿ÎÈþÌò¤Î¿¿Ìð¥ß¥¡Ê60¡Ë¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡Ê23¡Ë¡¢ã·Æ£½á¡Ê17¡Ë¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê37¡Ë¤é¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ø³«Á°¤Î»î¼Ì²ñ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£²²ó¤À¤±¤Ç¡¢´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·à¾ì¤Ç¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ä¡¢¸ø³«Ä¾Á°¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃ»»þ´Ö¤ÎÆÃÈÖ¤Ç½ù¡¹¤ËºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¼Ì²ñ¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤Î¤Ïà¥Í¥¿¥Ð¥ìá¤òËÉ¤°¤¿¤á¤È¡¢½¸µÒ¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Õ¥¸·Ï¤Ç¤ÏÊ¿ÆüÃë¤Ë¥É¥é¥ÞÈÇ¡¢ÅÚÍËÆü¸á¸å£¹»þ¤«¤é¤Î¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤ÎÏÈ¤Ç·à¾ìÈÇ¤òºÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¸á¸å£²»þ48Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹·î23Æü¤Î½ËÆü¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬4.2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤òµÏ¿¡£Æ±¶É¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈô¤ÓÈ´¤±¤¿¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¹â¤Þ¤ë´üÂÔ
¤Þ¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï£¹·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1998Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇÂè£±ºî¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE¡Ù¤¬»ëÄ°Î¨9.7¡ó¤òµÏ¿¡£¶½¹Ô¼ýÆþ173.5²¯¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤â¼Â¼ÌË®²è¤Ç¤ÏÎòÂå£±°Ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê¡Ç03Ç¯¸ø³«¡Ë¤â10·î£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢9.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Æ±¶É¤ÎÆ±ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î£±°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÅÚÆü¤ÎGPÂÓ¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡¢¸á¸å£·¡Á11»þ¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬¤È¤ê¤ï¤±¶ìÀïÂ³¤¤Î¥Õ¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤Î²áµî¤Î·à¾ìÈÇ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤À¤È¤Ï¾åÁØÉô¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·î£¹¤ÏÁ°¥¯¡¼¥ë¤Ç¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬¾¯¤··òÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï·î£¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù¡Ê¡Ç21Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê¡Ç22Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é¥¹¡Ù¡Ê¡Ç23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«¼Ò¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¼¡¡¹¤È±Ç²è²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¥³¡¼¥É¥Ö¥ë¡¼¡Ù°ÊÍè¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ë¨¡¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÀÚ¤ê»¥¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤¿±Ç²è»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Î£²Éôºî¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤È¤¯¤Ë±ýÇ¯¤Î¡ØÍÙ¤ë¨¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï10·î11Æü¤Î¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Êà»Å³Ý¤±á¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëà»Å³Ý¤±á¤È¤Ï
¡Öº£ºî¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï·à¾ìÈÇ¤Ç¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü¸þ¿¿ÆàÈþ¤ÎÌ¼¤Ç¡¢Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÆü¸þ°É¤Ç¤¹¡£¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÂè£±ºî¤Ç¤Î¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê±éµ»¤¬¿·¶ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»õÎó¶ºÀµ¶ñ¤Î¤Ä¤¤¤¿»õ¤ò剝¤½Ð¤·¤ÆÉÔµ¤Ì£¤Ë¥Ë¥ä¥Ã¤È¾Ð¤¦¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆü¸þ¿¿ÆàÈþ¤ÏÂè£³ºî¤Ç¤â¹õËë¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤àÌ¾°ÌòáÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï´¶Æ°¤òÁýÉý¤µ¤»¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï¸ø³«Á°¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡Ç05Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÍÆµ¿¼Ô ¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ38.3²¯±ß¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¡ØÍÙ¤ë¨¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æà¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾á¤È¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit