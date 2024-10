黒ゴマの香ばしさが甘みを引き立てる！乃が美『紅はるか「生」食パン』

高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2024年10月16日(水)より、さつまいもの中でも特に人気の高い紅はるかを贅沢に使用した、『紅はるか「生」食パン』を数量限定で発売します。

乃が美『紅はるか「生」食パン』

■商品名 :紅はるか「生」食パン

■販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

■販売期間 :2024年10月16日(水)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、

販売終了となります。

■香り豊かな紅はるかを贅沢に使用!しっとり、もちもちの食感

しっとりとした食感と強い甘みが特徴の「紅はるか」をふんだんに使用し、さつまいもの芳醇な香りと甘みを贅沢に閉じ込めました。

黒ゴマの香ばしさが、紅はるかの甘みをさらに引き立てます。

同社自慢の「生」食パン生地に、さつまいもの甘みが加わり、秋の味覚を存分に堪能できる贅沢な一品です。

■おすすめの食べ方

まずはそのまま楽しむ。

「紅はるか」のしっとりとした食感が楽しめます。

また、クリームチーズをトッピングすると、紅はるかの濃厚な甘みと、チーズの塩味が絶妙なバランスを生み出します。

■販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

