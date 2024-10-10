・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．２４ドル（－０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６２６．０ドル（－９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０４２．５セント（＋７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９９．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２１．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２０．２５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８６．１４（－１．１４）

出所：MINKABU PRESS