９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．２４ドル（－０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６２６．０ドル（－９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４２．５セント（＋７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９９．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２０．２５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．１４（－１．１４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．２４ドル（－０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６２６．０ドル（－９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４２．５セント（＋７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９９．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２０．２５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．１４（－１．１４）
出所：MINKABU PRESS