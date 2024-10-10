＜個人投資家の予想＞ 10月10日 08時 ＜個人投資家の予想＞ 10月10日 08時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3936) ＧＷ 東証グロース

(3086) Ｊフロント 東証プライム

(8166) タカキュー 東証スタンダード

(4755) 楽天グループ 東証プライム

(3993) パークシャ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2254) ＧＸ中国ＥＶ 東証ETF

(2156) セーラー広告 東証スタンダード

(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF

(7615) 京都友禅ＨＤ 東証スタンダード

(3382) セブン＆アイ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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