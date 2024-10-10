■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ　　　　　 東証グロース
(3086) Ｊフロント　　 東証プライム
(8166) タカキュー　　 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ　 東証プライム
(3993) パークシャ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2254) ＧＸ中国ＥＶ　 東証ETF
(2156) セーラー広告　 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板　 東証ETF
(7615) 京都友禅ＨＤ　 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS