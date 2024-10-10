＜個人投資家の予想＞ 10月10日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3086) Ｊフロント 東証プライム
(8166) タカキュー 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(3993) パークシャ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2254) ＧＸ中国ＥＶ 東証ETF
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF
(7615) 京都友禅ＨＤ 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3086) Ｊフロント 東証プライム
(8166) タカキュー 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(3993) パークシャ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2254) ＧＸ中国ＥＶ 東証ETF
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF
(7615) 京都友禅ＨＤ 東証スタンダード
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS