¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡© ¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó or ·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡Û
½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ü¤Î¿©ºà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö·ª¡×¤â½©¤ÎÌ£³Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¾Æ¤·ª¤ä·ª¤´ÈÓ¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä·ª¤è¤¦¤«¤ó¤Ê¤É¡¢µó¤²¤À¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤ßÊý¤¬Éý¹¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó½ÐÂê¤¹¤ë¥«¥í¥ê¡¼¥¯¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·ª¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤È¡Ö·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2ÉÊ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¿©ºà¤ä¥«¥í¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥¿¡¼Àî±Û¸÷¾Ð¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤È¡Ö·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡©
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤µ¤ä·Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ï·ª¤Ê¤É¤ò¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤òºÙ¤¤»å¾õ¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢»³¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¾å¤Ë¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤ä´ÅÏª¼Ñ¤Î·ª¤¬°ìÊÒ¤Î¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢·ª¤ò¥á¥¤¥óºàÎÁ¤È¤·¤¿¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡£½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿·ª¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤ó¤³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤¹¤¬¡¢·ª¤Î´Å¤µ¤ÈÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï·ª¤¬£±Î³¤È¾®Æ¦¤³¤·¤¢¤óÆþ¤ê¤Î·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ç±ÉÍÜ²Á¤ò·×»»¡£
½Ü¤Î·ª¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤É¤Á¤é¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍÎ²Û»Ò¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Àµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÈÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×
ÍÎ²Û»Ò¤Ï»é¼Á¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡ª
ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ê¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¼Â¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê1¸Ä¡¦90g¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁÛÄê¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¸Ä¡¦90g¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï286kcal¡£Æ±¤¸¤¯1¸Ä¡¦90g¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·×»»¤·¤¿¡Ö·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê¤³¤·¤¢¤óÆþ¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢Ìó266kcal¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
·ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤ÎÍÎ²Û»Ò¤È¤¢¤ó¤³·Ï¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÎÊý¤¬¥«¥í¥ê¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¤É¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¡¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó»³¤«¤éÍ³Íè¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»³·¿¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ð¥¿¡¼¡Ê¥é¥à¼ò¡Ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢»é¼Á¤ÎÊý¤â¹â¤á¡£90g¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ï¡¢»é¼Á14g¡¢Ãº¿å²½Êª36.7g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á3.3g¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢90g¤Î·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°Ê³°¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢»é¼Á1.26g¡¢Ãº¿å²½Êª61g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á5.9g¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃº¿å²½Êª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆ¦Îà¤Ç¤¢¤ë¾®Æ¦¡Ê¤¢¤ó¤³¡Ë¤ÎÃº¿å²½ÊªÎÌ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤´¤Ï¤ó¡ÊÀºÇòÊÆ¡Ë150g¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢252kcal¤Û¤É¡£¤´ÈÓÃãÏÒ1Á·Ê¬¤è¤ê¤â¹â¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¶ñºà¤äÎÌ¡¢Ä´ÍýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥«¥í¥ê¡¼¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌÜ°Â¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²¼¤²¤ëÎÁÍý¥Æ¥¯Âç¸ø³«¡ª¡¡¥«¥í¥ê¡¼¥À¥¦¥ó¤Î¥³¥Ä¡¡Áá¤ï¤«¤ê¡×¡Ê½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡¦´©¡Ë¡¢¡Ö¿©ÉÊ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°·èÄêÈÇ¡ª ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¿©ÉÊÁá¤ï¤«¤ê¡×¡Ê½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡¦´©¡Ë
ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡© ¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬ or ¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ÑÊª¡×¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¹©¾ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
Ë¡Í×,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¬Ìä²ð¸î