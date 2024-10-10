１０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

※米・３０年物国債入札

※台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，いちご<2337>，クオンタムＳ<2338>，ワッツ<2735>，大黒天<2791>，トレファク<3093>，セブン＆アイ<3382>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ウイングアク<4432>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＡＢＥＪＡ<5574>，ＯＳＧ<6136>，竹内製作所<6432>，ベイカレント<6532>，コジマ<7513>，コーナン商事<7516>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，毎コムネット<8908>，エーアイテイ<9381>，ＢＳ１１<9414>，ＵＮＥＸＴ<9418>，歌舞伎<9661>，乃村工芸社<9716>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>，ヤマザワ<9993>ほか



出所：MINKABU PRESS