¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤ËMC·Ö¸¶¤¬Ä¹Ç¯Æ´¤ì¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡ªóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¤âÆ´¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
10·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Å»öÉô²°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡ÙÂçÌö¿ÊÃæ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¡Ä¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÌÔ¥¯¥ì¡¼¥à¡ª
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢ÀÐÅÄÌÀ¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤é¡¢·Ö¸¶Å°Æ´¤ì¤Î¡Ö»Å»öÉô²°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¡×¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¡£¼«Âð¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë»Å»öÉô²°¤Î±ÇÁü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ö»Å»öÉô²°¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ë·Ö¸¶¡õÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¡£
±ßËþ¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÀâÆÀºàÎÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¥Þ¥¤»Å»öÉô²°¡É¤Î±ÇÁü¤È´Ö¼è¤ê¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»öÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÂç¸ø³«¡£
¼«Âð¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²¼¤Î³¬¤Ë»Å»öÉô²°¤¬¤¢¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ì¡²è¤®¤Ã¤·¤ê¤ÎËÜÃª¤ä¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¡Ö30¸Ä¤¯¤é¤¤¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖYouTube¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È°§»¢¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¹¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½»¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢ºÊ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»Å»öÉô²°¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÊ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥óÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È·Ö¸¶¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¡£
°ìÊý¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¼Ú¤ê¤¿ÀÐÅÄ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¤Ë¤â»Å»öÉô²°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀÐÅÄ¤¬¡¢¸åÇÚ¤ËÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¶È¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Î¶¥ÇÏ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¥´¥ë¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊÌ¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ö¸¶¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£
¤Û¤«¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝ»³¤ÎÉô²°¡¢°ì¸®²È¤ÎÃÏ²¼¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òºî¤Ã¤¿¥¶¥³¥·¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ä¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ê¤É¼ñÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤ÎÉô²°¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å»öÉô²°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î²È¶ñ¡¢¼«Ëý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ë¡¢·Ö¸¶¤ÈÀîÅç¤ÎÆ´¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ¾·â¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ºÙ¤«¤¤·üÇ°»ö¹à¤â¥Á¥é¥Û¥é½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¡Ö»Å»öÉô²°¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤¤¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ö¸¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÊª·ï¤ò¾Ò²ð¡£¤¹¤ë¤È¡¢·Ö¸¶¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¡£