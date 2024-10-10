　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の3万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41396.21円　　ボリンジャーバンド3σ
40141.87円　　ボリンジャーバンド2σ
39690.00円　　10日夜間取引終値
39277.96円　　9日日経平均株価現物終値
39174.00円　　5日移動平均
38887.54円　　ボリンジャーバンド1σ
38545.00円　　一目均衡表・転換線
38274.40円　　75日移動平均
37964.20円　　200日移動平均
37633.20円　　25日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
36600.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36378.86円　　ボリンジャーバンド-1σ
35124.53円　　ボリンジャーバンド2σ
33870.19円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース