日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の3万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41396.21円 ボリンジャーバンド3σ
40141.87円 ボリンジャーバンド2σ
39690.00円 10日夜間取引終値
39277.96円 9日日経平均株価現物終値
39174.00円 5日移動平均
38887.54円 ボリンジャーバンド1σ
38545.00円 一目均衡表・転換線
38274.40円 75日移動平均
37964.20円 200日移動平均
37633.20円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36600.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36378.86円 ボリンジャーバンド-1σ
35124.53円 ボリンジャーバンド2σ
33870.19円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41396.21円 ボリンジャーバンド3σ
40141.87円 ボリンジャーバンド2σ
39690.00円 10日夜間取引終値
39277.96円 9日日経平均株価現物終値
39174.00円 5日移動平均
38887.54円 ボリンジャーバンド1σ
38545.00円 一目均衡表・転換線
38274.40円 75日移動平均
37964.20円 200日移動平均
37633.20円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36600.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36378.86円 ボリンジャーバンド-1σ
35124.53円 ボリンジャーバンド2σ
33870.19円 ボリンジャーバンド3σ
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