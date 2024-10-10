¡ÚÈÖµ¼ÔºÂÃÌ²ñ¡ÛWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¡Ö10·îÅ·²¦»³¡×Ä¾Á°!!¡¡¡í»Ë¾åºÇ¶¯¡í¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥¢¥ëÉ¾
»Ë¾åºÇ¶¯¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½
9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç2Àï¹ç·×12ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤â16°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£ü¥»Ë¾åºÇ¶¯ü¥¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢½ÏÎý¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤¬ËÜ²»Á´³«¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼³ÎÄê¡ª¡¡10·î¤Î¥«¥®¤Ï¡©
¡½¡½9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÃæ¹ñÀï¤¬7¡Ý0¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤¬5¡Ý0¤ÈÈ×ÀÐ¤Î2Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô£Á¡¡2»î¹ç¶¦¤ËÆüËÜ¤Ï¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¡Ê3¡Ý6¡Ý1¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¼ê¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤ëÁ°¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»°ãø ·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¤Ï6·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï¤Þ¤º´ðËÜ¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍè¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µ¼Ô£Â¡¡ÀïÎÏº¹¤ÏÎòÁ³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô£Ã¡¡º£¸å¤ÏÁê¼ê¤âÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸åÈ¾¤«¤é3¡Ý5¡Ý2¤ÇÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæÈ×¤«¤é¤ÎÊø¤·¤Ç¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¡£»°ãø¤âÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤â¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
£Â¡¡¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿9·î¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë11¿Í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£DF¤ÏÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤¬É¨¤òÉé½ý¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¤¬ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤ÇÉÔºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï½éÀï¤ÎÉÛ¿Ø¤¬º£¸å¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ï1¥È¥Ã¥×¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢2¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆîÌî¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢º¸¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë»°ãø¡¢±¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ËÆ²°Â Î§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤È±óÆ£ ¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒ Þæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£
£Â¡¡2ÀïÌÜ¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ×ÊÝ¤ÈÆ²°Â¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³ùÅÄ¤ÏÆ°¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ÆÀ¸¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿Ø¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Ä®ÅÄ¤¬¾å¤¬¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
£Ã¡¡³ùÅÄ¤Ï¼éÅÄ¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ
¡½¡½10·î¤Î2Ï¢Àï¡Ê11Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢15Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡£¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
£Â¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ï¤³¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤é¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï½Ñ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀï½ÑÅª¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ç¤¹¡£
£Á¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ï¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ë³¤³°¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò¸Æ¤Ó¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤â¡Ö20¿Í¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¡×¤ÈÃ²Â©¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬10Ç¯Â³¤±¤Ð¥µ¥¦¥¸¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ºàÎÁ¡£
·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¥µ¥¦¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥Ï¥ß¥É¡Ê¥í¡¼¥Þ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»î¹ç´ª¤ËÆñ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î¥µ¥¦¥¸Àï¤Î¼¡¤Ï¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤¹¡£
£Ã¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇºÆ·úÃæ¡£Ì¤ÃÎ¿ô¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
£Â¡¡¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤ÏDF½Ð¿È¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ê»ØÆ³¼Ô¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¥¿¥ì¥ó¥ÈÉÔºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌá¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï·ù¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢23ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡£Î¢¤ËÈ´¤±¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤¬¤â¤·¤¤¤¿¤éÌñ²ð¤Ç¤¹¡£
£Á¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°Àþ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤¬¿·ÂÎÀ©2ÀïÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£½éÀï¤ò¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÂÐºö¤âÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¡¢ÆüÄøÌÌ¤âÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¿ÍÆÁ¤Î¤ª¤«¤²¡£¤½¤ì¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¥É¥í¥ï¡¼¤òÌ³¤á¤¿²¬ºê¿µ»Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£Â¡¡¤³¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤¬Á°È¾Àï¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ï¢¾¡¤¹¤ì¤ÐÍ½ÁªÆÍÇË¤¬¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤½¤¦¡£ÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃæÅì¤Î½ë¤µ¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
£Ã¡¡º£²ó¡¢¥µ¥¦¥¸Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤ÏÎäË¼¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£²ÝÂê¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È±óÆ£¡×¡ÖCB¿ÍºàÆñ¡×
¡½¡½10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
£Á¡¡¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¤Ï±óÆ£¤Î½ÐÍè¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç¤â¡¢±óÆ£¤é¤·¤«¤é¤Ì¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£Â¡¡¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ï2Ç¯¸å¤ÎWÇÕ¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤ò±óÆ£¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º´Ìî¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¤âÆñ¤Ê¤¯»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢1ÂÐ1¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½º´Ìî¤Ï¼¯Åç¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ø¤Î°ÜÀÒ·èÄêÄ¾¸å¤Î7·î¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤Î8·î¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ã¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¤Ï³«ËëÀï¤«¤éÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
£Â¡¡º£¡¢³¤³°ÁÈ¤Ï2ÃÊ³¬¾·½¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾·½¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤Þ¤º¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÏÈ¤Î¥ì¥¿¡¼¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿Í¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤¿¾·½¸¥ì¥¿¡¼¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£9·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç¤â¡¢ÂçÏÈ¤Î¥ì¥¿¡¼¤Ïº´Ìî¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹¶·â¿Ø¤Î¼çÎÏ¤¬¸Ç¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¸Î¾ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¼éÈ÷¿Ø¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËÃæ»³ÍºÂÀ¡ÊÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬±¦É¨ð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡£¼éÈ÷¤ÎÍ×¡¢ÉÚ°Â¤È°ËÆ£¤ÎÉüµ¢¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
£Á¡¡°ËÆ£¤Ï¤ä¤Ã¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð11·î¤Ë¸Æ¤Ù¤ë¤«¤â......¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
£Ã¡¡ÃæÂ¹ü¤Î¹üÀÞ¤ÏºÆÈ¯¤ä¡¢µÕ¤ÎÂ¤òÄË¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
£Á¡¡¤À¤«¤éÌµÍý¤Ë11·î¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤º¡¢¿µ½Å¤ò´ü¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÚ°Â¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¡¢Ã«¸ý¡¢ÈÄÁÒ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤¬´ðËÜÀþ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
£Â¡¡¤¿¤À¡¢Ã«¸ý¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂ³¤±¤ÆÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬......¡£¼ã¼ê¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁÈ¤Î20ºÐ¡¢¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¡Ë¤¬9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¼çÎÏÁÈ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CB¤Ï¿ÍºàÆñ¡£19ºÐ¤Î»Ô¸¶Íù²»¡ÊÂçµÜ¡Ë¤¢¤¿¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
£Á¡¡¤¢¤È¤Ï¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÏÊÕ ¹ä¡Ê¥Ø¥ó¥È¡Ë¤«¤Ê¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯¤Ê¤É¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SB¤Ê¤éËè·§ÚðÌð¡ÊAZ¡Ë¤¬²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤Î½µ´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¼çÂÎ¤À¤È½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿20ºÐ¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¤Ï¡©
£Á¡¡CB¤Ç½Ð¤¿»î¹ç¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏSB¤â·Ð¸³¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¿¤Ó¤·¤í¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¸Æ¤ÖÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
°ËÆ£¤âÁ°²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥É¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ë¸Æ¤Ð¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë½é¾·½¸¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤È¡£
¡½¡½¹¶·âÌÌ¤Ç¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
£Á¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
£Ã¡¡º£¤ÎÂåÉ½¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¡¢»°ãø¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¼¡¤°3ÈÖ¼ê¤À¤«¤é¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡£
£Á¡¡ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¡Ë¤âÃæ¹ñÀï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£
£Â¡¡¤Ç¤â¡¢Á°ÅÄÎË°ì¥³¡¼¥Á¤ÏÇð¤Î»î¹ç¤ò¤«¤Ê¤ê»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤´¤È¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥ÁÆþ³Õ¡¢°ËÅìÉüµ¢¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î´Î¤¤¤ê!?
¡½¡½9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹Ã«Éô À¿¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¡£¤³¤Î¿Í»ö¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
£Á¡¡¤Þ¤ÀÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÌ¾ÇÈ ¹À¥³¡¼¥Á¤Ë¤ÏÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄ¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¸À¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¹È´¤Åª¤ÊÌò³ä¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£Ã¡¡º£¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏÌ¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¤Î¸½Ìò»þÂå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Î¤¹¤´¤µ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
£Á¡¡¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¤¦¤Þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ç²òÇ¤À£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤â¼ê·ø¤¤¤·¡¢Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÁª¼ê¤ÎÉÔËþ¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤Ç¤¤¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿¹ÊÝ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¼éÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÉüµ¢¤âÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
£Â¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Öµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼³°¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¸å¤â°ì´Ó¤·¤Æ¾·½¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£Ã¡¡6·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¿±þ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
£Â¡¡°ËÅì¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕÎ¥Ã¦¤ÎºÝ¡¢Åö»þ¤ÎÅÄÅè¹¬»°²ñÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢JFA¤Ï¤«¤Ê¤ê±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Î¾·æÛ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
£Á¡¡9·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ï»ëÄ°Î¨¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Àï¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò