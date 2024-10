「ミスマガ2021」でミスヤングマガジンを受賞、Iカップボディで人気の山岡雅弥が、二十歳の誕生日、11 月29 日に1st写真集を講談社から発売することが決定した。 写真集の舞台は、初めて訪れたという奄美大島。ビーチや滝、マングローブの林、海沿いの民宿やリゾートホテルなどでロケを実施した。バラエティに富んだビキニ姿に加え、オトナっぽいランジェリー姿を披露。若さ弾けるIカップボディに圧倒される。 そ

ログインして続きを読む

The post 「ミスヤンマガ」山岡雅弥、1st写真集発売決定 10 代最後の夏、奄美大島でIカップボディが弾ける first appeared on GirlsNews.