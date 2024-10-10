¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¼¨¤¹¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Øegg¡Ù¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ
¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤êË¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆø¤ä¤«¤Ë¤«¤Íð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÎÃÏ¸µ¤Î¥®¥ã¥ë½¸ÃÄ¡Ö¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡×¤³¤È¡ÖÇîÂ¿¥®¥ã¥ëÏ¢¹ç¡×¤À¡£
»²¹Í¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¡È¥®¥ã¥ë¡É¡©¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤ò²òÀâ
¡¡¤½¤ÎÁíÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ëー¥êー¤³¤È¿¿ÅçÎÜÍüÌò¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼Çµï¤âËÜºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¤ß¤ê¤Á¤ã¤à´Þ¤á¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁ´°÷¡¢½÷À1864·ï¡¢ÃËÀ391·ï¤Î±þÊçÁí¿ô¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¼ã¼ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢5¥«·î¤ËÅÏ¤ëÁª¹Í¤Î·ë²ÌÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡¡¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈËÜÊª¡É¤Î¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁíÂåÉ½Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤ËÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¥®¥ã¥ë¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Øegg¡Ù¤Î¸µÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢egg¸ø¼°YouTube¤Ë¤âÈà½÷¤ÎÆ°²è¤ÏÂ¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤«¤Ê¤êÆ²¡¹¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤È´ÓÏ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤â¤ä¤Ï¤êÈà½÷¤ÎÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤ÅÙ¶»¤¬¾·¤¤¤¿ÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤Ë»×¤¨¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Î¡Ö¸ý¥²¥ó¥«ºÇ¶¯½÷»Ò¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢º´µ×´Ö¤äÃËÀ·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¶±¤Þ¤º¼«Á³¤ÈÇÍÅÝ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡È¥¥ì·Ý¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¡¢±öÇß¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌµÍý¤ä¤ê´¶¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê²¼ÉÊ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥»¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢Åª³Î¤Ê°ì¸À¤ä°ìÊ¸¤ÇÁê¼ê¤ò¸£À©¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¡È¼«Ê¬¼´¡É¤¬¸÷¤ë¡£»þÂå¤äÎ®¹Ô¤À¤±¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤é¤·¤µ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢¶½Ì£¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÈà½÷¤¬È¯¤¹¤ë¼«Á³¤Ê¥®¥ã¥ë¸ì¤ÎÂæ»ì¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¾ï¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç³Ú¤·¤¯¡È¥¢¥²¥§～¡É¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯µá¿´ÎÏ¤â¥®¥ã¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£Áê¼ê¤Î¥Úー¥¹¤äÅÔ¹ç¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÃå¼Â¤Ë·ëÆ±ÍÍ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¯·×»»³°¤ÎÇÈµÚÎÏ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ÎËå¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç·ë¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÁíÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÅâÆÍ¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤ê¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ò¼Âà¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·ë¤Ë¼«Ê¬Ã£¤È»£¤Ã¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò¿Æ¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¶¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤«¤Ê¤êÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¯¶¯°ú¤Ê¤ä¤ê¸ý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¶¯°ú¤µ¤¬¤ä¤é¤·¤¯±Ç¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Î»ý¤Ä·é¤µ¤ä°ìËÜµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢Á´¤Æ¤ÏÊâ¤¬ÁíÂåÉ½¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤éµá¿´ÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¿¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤ÎºÆµ¯¤Ë·ü¤±¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¥ëー¥êー¤Î¥®¥ã¥ë°¦¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤½¤·¤Æ¿Í°ìÇÜ¥®¥ã¥ë°¦¤¬¶¯¤¤¤À¤í¤¦¥ëー¥êー¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤è¤ê¥Ï¥®¥ã¥ì¥óÁ´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÃéÀ¿¿´¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤Þ¤µ¤Ë¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤È¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ë¤âDNA¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ò¡È¾ìÌÌ¤Ç¡É³Ú¤·¤ß»×¤¤¤Ã¤¤êº£¤òëð²Î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¡¢Èà½÷¤òÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¥®¥ã¥ëº²¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´è¤Ê¤Ë¥®¥ã¥ë¤òµñ¤à·ë¤ò¿®¤¸È´¤¯ÎÏ¤Ï¡¢¥Ï¥®¥ã¥ì¥óºÆµ¯¤Î¤¿¤á¤À¤±¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÍÇ½¤¬¥ëー¥êー¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¨¤ë¡£
¡¡²á´³¾Ä¤È¤â»×¤¨¤ë·ë¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÄ¶ÎÉ¤¤¿Æ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¡¢¿Æ¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤ÎÇØÃæ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤½¤¦¤Ë¸«Á÷¤ë¥ëー¥êー¤Î»ëÀþ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬Êú¤¨¤ë»ö¾ð¤â¤½¤Î¤¦¤ÁÌÀ¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Î±éµ»¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
»²¾È¢¨ https://realsound.jp/movie/2024/03/post-1591967.html¡ÊÊ¸¡á²Â¹á¡Ê¤«¤³¡Ë¡Ë