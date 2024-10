JO1の最新シングル「WHERE DO WE GO」が、週間56万8298PTを記録し、10月10日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算9作目となる1位を獲得した。週間ポイントの内訳は、CD:54万2527PT/デジタルシングル(単曲):5661PT/デジタルシングル(バンドル):−/ストリーミング:2万110PT。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」で、自己最高となる初週54.3万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引した。

また、JO1は、同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも、『WHERE DO WE GO (Special Edition)』が1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキング【※】3冠獲得となった。なお本作は、2024年6月10日付で前回1位を獲得した「HITCHHIKER(Love seeker)」の週間最高ポイント54万2757PTを上回る、週間56万8298PTを記録。自己最高週間ポイントとなっている。【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング【合算シングルランキングとは】合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照PT=ポイント。今年度は「2023年12月25日付」よりスタート「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2024年10月14日付:集計期間:2024年9月30日〜10月6日)>