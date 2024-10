【サンリオキャラクターズ ペイントフィギュア クールポップver.】10月下旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ペイントフィギュア クールポップver.」を10月下旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、モノクロのクールな衣装を纏ったサンリオキャラクターズのフィギュア。それぞれペイント用の刷毛を持っており、複数集めれば、ハローキティは水色の塗料をばっとばつ丸に、バッドばつ丸は紫色の塗料をポチャッコに、ポチャッコは黄色の塗料をマイメロディに、マイメロディは緑色の塗料をポムポムプリンに、ポムポムプリンはピンク色の塗料をハローキティに塗って遊んでいるような飾り方を楽しめる。本体サイズは高さ約30~38mm。

ハローキティ

バッドばつ丸

ポチャッコ

マイメロディ

ポムポムプリン

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M