【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」1巻】10月10日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の1巻を10月10日に発売する。価格は770円。

本作は「ラブコメクエスト」のmmk氏による純愛ショートコメディ。「サンデーうぇぶり」で連載が行なわれている。

主人公の池沢くんは同じクラスの美少女・江口さんを“そういう目”で見ていたが、実は江口さんも池沢くんに同じ目を向けていたことが発覚。チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香りなど、互いの下心から純愛が動き出していく。

また1巻の発売にあたって、各書店にて数量限定の単行本購入特典も用意されている。

【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」1巻あらすじ】

下心は純愛の始まり。新お隣さんラブコメ!

主人公の池沢くんは、同じクラスの美少女・江口さんのことを「そういう目」で見ている。

しかし実は、江口さんも「そういう目」で池沢くんのことを見ていて!?

チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り……

互いに興味津々な2人の「下心」から始まる純愛ラブコメ!

好きな人のなら、臭いも汗も×××も……全部好き。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.