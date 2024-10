フラムでプレイするアダマ・トラオレ(28)がスペインのラ・リーガに復帰する可能性があるという。



バルセロナの下部組織出身のトラオレの持ち味はなんといっても圧倒的なフィジカルとスピードだ。プレミアリーグ第7節マンチェスター・シティ戦ではカイル・ウォーカーをも置き去りにし、大きな注目を集めた。シュートやクロス精度に問題ありのトラオレだが、あのスピードやフィジカルは魅力的だ。





Adama Traore outsprints Kyle Walker with ease.

Kyle Walker has lost his major strength (speed), wonder what's left of him for Guardiola to use.pic.twitter.com/U47GgVGXGa