櫻坂46、10thシングルより三期生楽曲「本質的なこと」の先行配信が決定！センターは遠藤理子

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「本質的なこと」は、10月23日に発売となる櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」の共通カップリング曲!

10月23日に発売となる櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」に収録される共通カップリング曲「本質的なこと」の先行配信が決定した。

10月9日に大阪・大阪城ホールで行われた『三期生ライブ』千秋楽の終演後にサプライズで解禁された。

突如、スクリーンに歌詞とともにティザー映像が映し出され、「本質的なこと」は三期生楽曲であることが明らかに。また、本楽曲は遠藤理子が初めてセンターを務めるということも判明した。音源は、10月10日0時よりストリーミング&ダウンロードの先行配信がスタートする。

『三期生ライブ』は、9月12・13日に行われた東京・国立代々木競技場 第一体育館での東京公演が見切れ席含む全券種がソールドアウトとなったことを受けて、10月8・9日に大阪城ホールにて追加公演が開催された。

リリース情報

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕は僕を好きになれない」

2024.10.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「本質的なこと」

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/