【ノーベル化学賞】10月9日発表

ノーベル賞選考委員会は10月9日、ノーベル化学賞を発表し、元ゲームクリエイターで、現Google DeepMind CEOのデミス・ハサビス氏ら3人を選んだことを明らかにした。

デミス・ハサビス氏は、「ポピュラス」を手がけたピーター・モリニューと共に英国を代表するゲームクリエイター。モリニュー氏と共に、ブルフロッグやライオンヘッドスタジオで「テーマパーク」や「ブラック&ホワイト」といった、属にゴッドゲームと呼ばれる箱庭系のシミュレーションゲームの開発に従事。その後、エリクサースタジオを立ち上げ、「Republic: The Revolution」や「Evil Genius(エビルジーニアス)」といったストラテジーゲームを生み出した。

GDC 2003で講演するデミス・ハサビス氏

その後はゲームクリエイターを引退し、AIの開発はじめ、DeepMindを創業。Googleに買収されてからもAI開発を継続、タンパク質構造解析AIであるAlphaFoldを開発し、今回のノーベル化学賞受賞となった。

