9mm Parabellum Bullet、「Baby, Please Burn Out」のMVを公開、先行配信も開始
9mm Parabellum Bulletが、10月23日に発売するアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』より、「Baby, Please Burn Out」のミュージックビデオを公開した。
映像は、ここ数年9mm Parabellum BulletのMUSIC VIDEOを手がける西槇太一と河島遼太郎のタッグによる作品。“完全燃焼”というテーマのもと、激しいバンド演奏の中で叙情的に踊るダンサーとのシーンを軸に、世界観を表現するライティングや鋭いエフェクトが駆使され、楽曲の疾走感が全面に押し出されている映像となっている。なお、「Baby, Please Burn Out」は先行配信も開始されている。
そして、12月31日にはZepp DiverCity (TOKYO)にて、アルカラとの年末イベント アルカラ＆9mm Parabellum Bullet presents＜アブノーマルに火をつけて＞の開催も発表。ファンクラブ限定でのチケット先行受付もスタートしている。
9mm Parabellum Bulletは今年結成20周年を迎えており、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースする。そして、リリース後の11月からはF.A.D YOKOHAMAを皮切りに＜9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」＞を開催。全22公演に及びツアーのファイナルは、結成記念日となる2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて＜9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞として、20周年イヤーの締めくくり、また21周年のスタートの日として開催される。
リリース情報
先行配信：https://9mm.lnk.to/BabyPleaseBurnOut
リリース情報
2024.10.23 Release
COCP-42383 ￥3,000+税
1.Baby, Please Burn Out
2.叫び -The Freedom You Need-
＊2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」オープニングテーマ
3.Mr. Foolの末路
4.カタルシス -Album ver.-
＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング
5.幻の光
6.Fuel On The Fire!!
7.それは魔法
8.Domino Domino
9.新月になれば
10.朝影 -The Future We Choose-
＊2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」エンディングテーマ
11.Brand New Day -Album ver.-
ライブ・イベント情報
2024年
11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30
11/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30
11/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00
11/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:30
11/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00
11/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30
12/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00
12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30
12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00
12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30
2025年
1/11(土) [東京] Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:30
1/18(土) [広島] 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:30
1/19(日) [岡山] CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:00
1/25(土) [茨城] 水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:30
1/31(金) [東京] 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:30
2/1(土) [栃木] HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:30
2/8(土) [福岡] 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:30
2/9(日) [鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:00
2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30
3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00
3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00
ライブ・イベント情報
＜「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞
2025年3月17日(月) KT Zepp Yokohama
OPEN:17:30 START:18:30