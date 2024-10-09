¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë»³ºê¡Ò²Ú¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ó350ml´Ì¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë»³ºê¡Ò²Ú¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ó350ml´Ì¡×¤ò12·î24Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ»°æ¿®¼£Ïº¤¬1923Ç¯¤Ë»³ºê¾øÎ¯½ê¤Î·úÀß¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤«¤é100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¾øÎ¯½ê¤È¤½¤³¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë»³ºê¡Ò²Ú¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ó350ml´Ì¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÃæÌ£¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦»³ºê¥â¥ë¥È¸¶¼ò¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥¯Ã®Í³Íè¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎä¤ä¤·¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö»³ºê¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»³ºê¾øÎ¯½ê¤òÉÁ¤¡¢¡Ö»³ºê¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜ³Ê´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ö»³ºê¾øÎ¯½ê¡×¤Ï¡¢1923Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¥â¥ë¥È¾øÎ¯½ê¤È¤·¤Æ·úÀß¤ËÃå¼ê¤·¡¢ºòÇ¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆüËÜÌ¾¿åÉ´Áª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¡ÖÎ¥µÜ¤Î¿å¡×¤¬¤¢¤ê¡¢·ËÀî¡¦±§¼£Àî¡¦ÌÚÄÅÀî¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¡¢¼¾½á¤Ê´Ä¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Îµ»¤È¾ðÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Â¿ºÌ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¶¼ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï600±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡áhttps://www.suntory.co.jp