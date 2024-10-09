ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想 0.05% 前回 0.01%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.99%（前年比)
22:00
イスラエル中銀基準金利（10月）
予想 4.5% 前回 4.5%
22:15
ローガン・ダラス連銀総裁、世界エネルギー会議出席（質疑応答なし）
23:00
米卸売在庫（確報値）（8月）
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.3% 前回 1.1%（卸売売上高・前月比)
23:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
米週間石油在庫統計
10日
1:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
1:30
ジェファーソンFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（9月17日-18日開催分）
6:30
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
7:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想 0.05% 前回 0.01%（前月比)
予想 4.6% 前回 4.99%（前年比)
22:00
イスラエル中銀基準金利（10月）
予想 4.5% 前回 4.5%
22:15
ローガン・ダラス連銀総裁、世界エネルギー会議出席（質疑応答なし）
23:00
米卸売在庫（確報値）（8月）
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.3% 前回 1.1%（卸売売上高・前月比)
23:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
米週間石油在庫統計
10日
1:00
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
1:30
ジェファーソンFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（9月17日-18日開催分）
6:30
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
7:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。