21:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想　0.05%　前回　0.01%（前月比)
予想　4.6%　前回　4.99%（前年比)

22:00
イスラエル中銀基準金利（10月）
予想　4.5%　前回　4.5%

22:15　
ローガン・ダラス連銀総裁、世界エネルギー会議出席（質疑応答なし）

23:00　
米卸売在庫（確報値）（8月）
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　0.3%　前回　1.1%（卸売売上高・前月比)

23:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
米週間石油在庫統計

10日
1:00　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演

1:30　
ジェファーソンFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）

2:00　
米10年債入札（390億ドル）

3:00　
米FOMC議事録（9月17日-18日開催分）

6:30　
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）

7:00　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。