ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）



メキシコ消費者物価指数（CPI）（9月）

予想 0.05% 前回 0.01%（前月比)

予想 4.6% 前回 4.99%（前年比)



22:00

イスラエル中銀基準金利（10月）

予想 4.5% 前回 4.5%



22:15

ローガン・ダラス連銀総裁、世界エネルギー会議出席（質疑応答なし）



23:00

米卸売在庫（確報値）（8月）

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 0.3% 前回 1.1%（卸売売上高・前月比)



23:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

米週間石油在庫統計



10日

1:00

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演



1:30

ジェファーソンFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）



2:00

米10年債入札（390億ドル）



3:00

米FOMC議事録（9月17日-18日開催分）



6:30

コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）



7:00

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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