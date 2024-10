9mm Parabellum Bulletが、本日配信リリースした新曲「Baby, Please Burn Out」のMVを公開した。

同楽曲は、10月23日発売の10thアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』収録曲。MVは、ここ数年9mm Parabellum BulletのMVを手掛けている西槇太一と河島遼太郎のタッグによる作品に。“完全燃焼”というテーマのもと、激しいバンド演奏の中で叙情的に踊るダンサーとのシーンを軸に、世界観を表現するライティングや鋭いエフェクトが駆使され、楽曲の疾走感が全面に押し出された映像となっているという。

また、『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』の発売を記念して、全国のCDショップ8店舗でのパネル展の開催も決定。各店舗にエクスクルーシブ写真も展示され、対象店舗で購入すると抽選で展示パネルもプレゼントされる。さらに、タワーレコードではアルバム購入者へスペシャルレシートがその場でプレゼントされる企画も行う。

12月31日にはZepp DiverCity (TOKYO)にて、アルカラとの年末イベント『アルカラ&9mm Parabellum Bullet presents「アブノーマルに火をつけて」』が開催されることも発表。本日より、ファンクラブ限定でのチケット先行受付もスタートしている。

なお、9mm Parabellum Bulletは今年結成20周年を迎えており、11月からは全国ツアー『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』を開催する。

(文=リアルサウンド編集部)