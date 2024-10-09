【川崎・鎌倉記念結果】ベアバッキューンが大差圧勝で無傷4連勝！
9日、川崎競馬場で行われた第23回鎌倉記念(2歳・重賞・ダ1600m・1着賞金1500万円)は、逃げた町田直希騎手騎乗の1番人気ベアバッキューン(牡2、川崎・鈴木義久厩舎)が、2番手から粘り込んだ2番人気ミランミラン(牡2、北海道・角川秀樹厩舎)に大差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒3(不良)。
さらに2.1/2馬身差の3着に3番人気ケンシレインボー(牡2、船橋・佐藤裕太厩舎)が入った。
勝ったベアバッキューンは、父モズアスコット、母ゴールドマッシモ、その父ネオユニヴァースという血統。これで無傷の4連勝。重賞は前走の若武者賞に続き2勝目となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆ベアバッキューン(牡2)
騎手:町田直希
厩舎:川崎・鈴木義久
父:モズアスコット
母:ゴールドマッシモ
母の父:ネオユニヴァース
馬主:熊木 浩
生産者:守矢牧場
【全着順】
1着 ベアバッキューン 1人気
2着 ミランミラン 2人気
3着 ケンシレインボー 3人気
4着 ゴールドモーニン 5人気
5着 ジャガーノート 7人気
6着 ハセノブライアン 4人気
7着 レッドサラマンダー 6人気