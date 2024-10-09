9日、川崎競馬場で行われた第23回鎌倉記念(2歳・重賞・ダ1600m・1着賞金1500万円)は、逃げた町田直希騎手騎乗の1番人気ベアバッキューン(牡2、川崎・鈴木義久厩舎)が、2番手から粘り込んだ2番人気ミランミラン(牡2、北海道・角川秀樹厩舎)に大差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒3(不良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に3番人気ケンシレインボー(牡2、船橋・佐藤裕太厩舎)が入った。

勝ったベアバッキューンは、父モズアスコット、母ゴールドマッシモ、その父ネオユニヴァースという血統。これで無傷の4連勝。重賞は前走の若武者賞に続き2勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ベアバッキューン(牡2)

騎手:町田直希

厩舎:川崎・鈴木義久

父:モズアスコット

母:ゴールドマッシモ

母の父:ネオユニヴァース

馬主:熊木 浩

生産者:守矢牧場

【全着順】

1着 ベアバッキューン 1人気

2着 ミランミラン 2人気

3着 ケンシレインボー 3人気

4着 ゴールドモーニン 5人気

5着 ジャガーノート 7人気

6着 ハセノブライアン 4人気

7着 レッドサラマンダー 6人気