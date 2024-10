all at onceが、1人の女性の恋模様をテーマにした二部作の新曲を、2曲連続で配信リリースすることが決定した。10月30日に配信される1作目「Another Love」は、大切な人と別れ、“これから他の誰かを好きになれるのか”という思いを心に抱えながらも、“きっと私は乗り越えていける”と自分を鼓舞する心情を表現している曲だ。今作は、4人組ロックバンド・FIVE NEW OLDによる提供楽曲で、今回にして初めてバンドとタッグを組んだ1曲だという。FIVE NEW OLDならではの体を揺らしながら楽しむサウンドや、曲中でどんどん展開が変わっていくワクワク、英詞が組み込まれた歌詞と、艶やかな低音も響かせるall at onceの歌声が融合した。

楽曲「Another Love」

2024年10月30日(水)配信開始

作詞:Hiroshi Nakahara

作曲:FIVE NEW OLD

編曲:FIVE NEW OLD

Pre-add / Pre-save:https://allatonce.lnk.to/anotherlove

楽曲「ストロヴェリー」

2024年11月11日(月)配信開始

作詞:Ra-U, all at once

作曲:Ra-U

編曲:Ra-U

Pre-add / Pre-save:https://allatonce.lnk.to/strawberry

そして、11月11日に配信される2作目「ストロヴェリー」は、苦い恋の経験を経て、新しい恋へとポジティブに進む様子をアップテンポで疾走感のあるメロディで表現している。そのサビは、繰り返される歌詞と2人で作り上げる唯一無二のハーモニーが、思わず口ずさみたくなる仕上がり。作曲は今まで何度もタッグを組んできたRa-U、作詞はRa-Uとall at onceの共作になっている。大人な雰囲気を醸し出す「Another Love」と、ポップとキャッチーさが詰め込まれた「ストロヴェリー」、共通のテーマの中であえて対照的なジャンルにすることで、ストーリーの変化の様子が分かりやすく再現されている。◆ ◆ ◆◾️FIVE NEW OLD/HIROSHI(Dr)コメント大切な人との別れ。去り際に優しくあろうとすればするほど、その後の悲しみは長く続く。けれども、その分ゆっくりとさした光は、きっと自分を強く、優しい人にしてくれると思います。さよならに傷ついた時、この曲と彼らの歌にゆっくりもたれかかって下さい。あったかいお風呂にでも入るみたいに。◆ ◆ ◆◾️all at onceコメント1つの恋の終わりから新しい恋を探していく、1人の女性の恋模様を描いた女性目線のラブソングになっています!2つの楽曲のサウンド感の大きな違いも楽しんでもらえたらと思います!all at onceが送る新しいラブソングの形をぜひ聴いてください。◆ ◆ ◆