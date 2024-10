2024年10月8日に結成15周年を迎えたGacharic Spinの15周年記念アルバム『Feast』(読み:フィースト)が本日10月9日にリリース。あわせてリード曲「ハレの日」のMVが公開された。この曲はアルバムの中で一番あたたかいポップなナンバーで、日常の何気ない瞬間が一番尊く、大事な人との日々はどんな時も特別、という想いから書かれた真っ直ぐなメッセージソング。

15周年記念アルバム『Feast』



2024年10月9日発売各配信サイト:https://gacharicspin.lnk.to/feastCD購入:https://linktr.ee/gacharicspin_feast[完全生産限定盤] (CD+2Blu-ray+60P写真集)CRCP-40692 /¥15,000(税込)[通常盤] (CD)CRCP-40693 /¥3,600(税込)収録内容[CD]※完全生産限定盤・通常盤共通01. SPEED GAME02. High Grayinbow03. Lock On!!-2024-04. ハレの日05. JUICY BEATS-2024-06. Restaurant・F07. No.1!!08. 乱心glow09. parallel⇄loop10. Bocchi Fest11. ブラックサバイバル-2024-12. カレーアイス13. where you belong14. S・w・e・e・t15. ハーフウェイ、その先へ[Blu-ray1]※完全生産限定盤のみGacharic Spin TOUR 2024「Ace」(EX THEATER ROPPONGI)OPENING SE01. オドリオドレ02. BakuBaku03. ミライ論争04. ストロボシューター05. リバースサイコロジー06. The Come Up Chapter07. カチカチ山08. ブラックサバイバル09. 僕だけのシンデレラ10. S·w·e·e·t11. SPEED GAME12. MindSet13. レプリカ14. 超えてゆけ15. Lock On!!16. ナンマイダ17. I wish I18. Let It BeatENCORE19. 乱心glow20. Lin-Lin-Lan[Blu-ray2]※完全生産限定盤のみGacharic Spin LIVE 2024「Let It Beat」(TOKYO DOME CITY HALL)OPENING SE01.Let It Beat02.I wish I03.オドリオドレ04.1GAME05.A LALA06.カチカチ山07.High Grayinbow08.MindSet09.ダンガンビート10.Voice11.where you belong12.TAMASHII13.Live Every Moment〜ヒトヨバナ〜14.ナンマイダ15.S·w·e·e·t16.ストロボシューター17.赤裸ライアー18.乱心glow19.BakuBaku20.Lin-Lin-LanENCORE21.ハーフウェイ、その先へ22.シャキシャキして!!