º£ÅÄÈþºù¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹ñÊõµé¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê27¡Ë¤¬8Æü¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤âÈþ¿Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×º£ÅÄÈþºù¤Î»ê¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º£ÅÄ¡£2018Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì ¡Á²ÖÃË Next Season¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø3Ç¯AÁÈ-º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹-¡Ù±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ö²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢2025Ç¯ÅÙÁ°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹ñÊõµé¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡º£ÅÄ¤Ï10·î8Æü¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ï¡¼¡¼¤¤¡×¤È¡¢ÏÇÀ±¤ÈÇòÄ»¡¢¤¯¤é¤²¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È»×¤ï¤ì¤ë»ê¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»öÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Î¤ª¼Ì¿¿¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡©¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¹Ô¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤Éº£ÅÄ¤¬Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡ÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÂç¹¥¤¡×¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼«»£¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¹ñÊõµé¤ËÈþ¤·¤¤¤è!!¡×¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤¿µ²±¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¡Ä²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë