¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦ÂÀÅÄÇîµ×¡õ¤ª¤¿¤±¡¢2¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥®¥ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤È¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÆÆ£¿µÆó¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê41¡Ë¤¬¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç½é¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬7Æü¡¢20Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÏÀÆÆ£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤È¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï20ÉÃ¤Û¤ÉÇï¼ê¤¬¡£ËÁÆ¬¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤ª¤¿¤±¤µ¤óº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¤¿¤±¡¢¥µ¥¤¥³¥Ã¥Á¥ç¡¼¡ÊºÇ¹âÄ¬¡Ë¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¤¹¤«¤µ¤ºÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÉÔ¶à¿µ¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥®¥ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤¹¤´¤¤»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î²¿Æü´Ö²á¤´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ê¤³¤ì¤«¤é2¿Í¤Ç¡Ë¥Í¥¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Ìó10Ê¬´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿´ÑµÒ¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤ÎÇï¼ê¤¬¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï2¿Í¤À¤±¤Ç¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅöÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤¬·ë¹½ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ½ã¿è¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢2¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£