½©¸µ¹¯¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×Rain Tree¡ÖËÜÅö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
Rain Tree
½©¸µ¹¯»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëIDOL3.0 PROJECT¤«¤é¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Rain Tree¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ºòÇ¯£´·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿IDOL3.0 PROJECT¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢WHITE SCORPION¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿11Ì¾¤ËÁª¤Ð¤ì¤º¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿17¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿FINALIST¤¬¡¢Rain Tree¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£±·î¤Ë¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£10·î£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¿·¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×È¯É½²ñ¡Ù¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤È¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·´î¤ó¤À¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎRain Tree¤Ë¤Ï¡Ö¶ìÆñ¤ËÂÑ¤¨È´¤¯¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Ë¤â¼þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÎÏ¶¯¤¯Í¥¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ©¤òºÎÍÑ¤·¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¿³ºº´ð½à¤ò¤â¤È¤Ë¡¢17¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Ë»²²Ã¡£Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ë»²²Ã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£MusicVoice¤Ç¤Ï¡¢È¯É½¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎRain Tree¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¤¥Á¡¢¥«¥ï¥Á¥ã¥ó¡¢¥ê¥ó¥ê¥ó¤Î£³¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£º£¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦»£±Æ¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Û
¤º¤Ã¤ÈFINALIST¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿
¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÈ¯É½²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡£¥ê¥ó¥ê¥ó
´ò¤·¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶«¤Ó¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥ï¥Á¥ã¥ó
±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤Ç¼þ¤ê¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¤À¼¤Ç¡¢¡ÖRain Tree¡×¤È¹â¤á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎRain Tree¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡£¥ê¥ó¥ê¥ó
¤³¤Î´ü´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈFINALIST¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈFINALIST¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÁá¤¯¤ÆÍèÇ¯¤ÎÈ¯É½¡¢ºÆÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Rain Tree¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¸«¤Æ¡¢åºÎï¤Ê¥í¥´¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤È¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´ò¤·ÎÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯Êì¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥ï¥Á¥ã¥ó
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë±«½÷¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿º£Æü¡Ê10·î£¸Æü¡Ë¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ÖRain¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡ÖTree¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾Á°¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Æü¤ÇFINALIST¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤âºÇ¸å¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥ï¥Á¥ã¥ó
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤Ç¤â¡¢Rain Tree¤Ï¸À¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢FINALIST¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£¥¤¥Á
±¿±Ä¤ÎÊý¡¹¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤«¤é£±Ç¯´Ö¡¢Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍñ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ä¤¤¤ËËÜÅö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊ¹¤¤¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é£±Ç¯´Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£¥ê¥ó¥ê¥ó
»ä¤ÏSNS¤È²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÂÎ´´¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ï¥Á¥ã¥ó
»ä¤â¥À¥ó¥¹¤È²Î¡¢SNS¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«»£¤ê¤â¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼«»£¤ê¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥Á
»ä¤Ï¥À¥ó¥¹¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤¬Âç»ö¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£²¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯SNS¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿£±Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¥¤¥Á
¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤¿¡È¥¥á¥é¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¾¯¤·¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ©¤Ø¤Î»×¤¤
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢º£²ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢17¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î17¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¥ó¥ê¥ó
²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡££±Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤¿»þ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Á³¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë¤³¤Î17¿Í¤ÇÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ï¥Á¥ã¥ó
¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î17¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÃç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢å«¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢17¿Í¤Îå«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á
¥Ë¥³¥¤¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡È17¥³¥¤¥Á¡É¤È»×¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¥¤¥Á
º£¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Î¢¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥ª¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤·Ã¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¥ó¥ê¥ó
»ä¤¬ÅØÎÏ¤ò¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢£±Ç¯Á°¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë»þ¤ËÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥ê¥ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¡¢»ä¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥ï¥Á¥ã¥ó
¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤â³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á
Rain Tree¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÜÅö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢FINALIST¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿À®Ä¹¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë