※10月25日、東証プライム市場に上場予定のリガクＨＤ <268A> [東証Ｐ]、28日、東証グロース市場に上場予定のＨｍｃｏｍｍ <265A> [東証Ｇ]は9日、仮条件を発表した。

●リガク・ホールディングス <268A>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：10月25日

　事業内容：Ｘ線技術等を用いた理科学機器の製造・販売

　仮条件：1230円～1260円
　想定発行価格：1230円

　上場時発行済み株式数：2億2526万8600株
　売り出し：8912万8000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限1336万9200株
　ブックビルディング期間：10月10日～16日
　公開価格決定日：10月17日
　申込期間：10月18日～23日
　受渡期日：10月25日

　主幹事：野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

●Ｈｍｃｏｍｍ <265A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：10月28日

　事業内容：音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いた
　　　　　　プロダクトの提供等

　仮条件：800円～850円
　想定発行価格：850円

　上場時発行済み株式数：395万6800株
　公募：19万8800株
　売り出し：71万2000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6600株
　ブックビルディング期間：10月10日～17日
　公開価格決定日：10月18日
　申込期間：10月21日～24日
　払込日：10月25日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2024年10月9日]


株探ニュース