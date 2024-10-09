本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (7日大引け後 発表分)
※10月25日、東証プライム市場に上場予定のリガクＨＤ <268A> [東証Ｐ]、28日、東証グロース市場に上場予定のＨｍｃｏｍｍ <265A> [東証Ｇ]は9日、仮条件を発表した。
●リガク・ホールディングス <268A>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：10月25日
事業内容：Ｘ線技術等を用いた理科学機器の製造・販売
仮条件：1230円～1260円
想定発行価格：1230円
上場時発行済み株式数：2億2526万8600株
売り出し：8912万8000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限1336万9200株
ブックビルディング期間：10月10日～16日
公開価格決定日：10月17日
申込期間：10月18日～23日
受渡期日：10月25日
主幹事：野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
●Ｈｍｃｏｍｍ <265A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：10月28日
事業内容：音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いた
プロダクトの提供等
仮条件：800円～850円
想定発行価格：850円
上場時発行済み株式数：395万6800株
公募：19万8800株
売り出し：71万2000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6600株
ブックビルディング期間：10月10日～17日
公開価格決定日：10月18日
申込期間：10月21日～24日
払込日：10月25日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2024年10月9日]
株探ニュース