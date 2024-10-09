

※10月25日、東証プライム市場に上場予定のリガクＨＤ <268A> [東証Ｐ]、28日、東証グロース市場に上場予定のＨｍｃｏｍｍ <265A> [東証Ｇ]は9日、仮条件を発表した。



●リガク・ホールディングス <268A>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：10月25日



事業内容：Ｘ線技術等を用いた理科学機器の製造・販売



仮条件：1230円～1260円

想定発行価格：1230円



上場時発行済み株式数：2億2526万8600株

売り出し：8912万8000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限1336万9200株

ブックビルディング期間：10月10日～16日

公開価格決定日：10月17日

申込期間：10月18日～23日

受渡期日：10月25日



主幹事：野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券



●Ｈｍｃｏｍｍ <265A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：10月28日



事業内容：音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いた

プロダクトの提供等



仮条件：800円～850円

想定発行価格：850円



上場時発行済み株式数：395万6800株

公募：19万8800株

売り出し：71万2000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6600株

ブックビルディング期間：10月10日～17日

公開価格決定日：10月18日

申込期間：10月21日～24日

払込日：10月25日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



[2024年10月9日]





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