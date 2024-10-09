■＜2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan＞



2月8日(土) 千葉・幕張イベントホールopen16:00 / start17:002月9日(日) 千葉・幕張イベントホールopen15:00 / start16:00※開場／開演時間は変更になる可能性がございます。▼チケット●指定席：14,800円(税込)/枚※決済事務手数料 1,000円(税込)/枚※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで※今回の公演はペンライトの付属はございません※同行者様は非会員可※未就学児⼊場不可●プレミアムシート：22,000円(税込)/枚※一般チケット 14,800円+アップグレード 7,200円【SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行受付 ※抽選】受付期間：2024年10月9日(水)18:00〜2024年10月27日(日)23:59https://ticket.tickebo.jp/sn/minho2025_fc