SHINeeのMINHO、初の日本公演＜MEAN : of my first＞を2025年2月に幕張イベントホール2DAYS開催
SHINee MINHOが2025年2月8日および9日(日)の2日間、千葉・幕張メッセイベントホールで初の日本コンサート＜2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan＞を開催することが発表となった。MINHOは2024年11月30日および・12月1日にソウル高麗大学化汀体育館で自身初のコンサート＜2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」＞を開催する。幕張メッセイベントホール2DAYSは、その日本公演となるものだ。
これまで＜2023 BEST CHOI's MINHO - LUCKY CHOI's in JAPAN＞や＜2024 BEST CHOI's MINHO FAN-CON Multi-Chase in Japan＞など、ソロファンイベントは開催していたものの、本公演はMINHOにとって初めてのパフォーマンスメインの日本コンサートとなる。
本公演の開催を記念して、ファンクラブ入会キャンペーンを実施する。対象期間内に新規入会した全員、及び既存会員の中から抽選で、クリアトレーディングカードがプレゼントされるほか、新規入会者の中から、抽選で3名にサイン入りグッズのプレゼントも予定している。
なお、SHINeeオフィシャルファンクラブ「SHINee WORLD J」メンバーシップ(JP)を対象としたチケット先行受付(抽選)は、10月9日(水)18:00より。
■＜2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan＞
open16:00 / start17:00
2月9日(日) 千葉・幕張イベントホール
open15:00 / start16:00
※開場／開演時間は変更になる可能性がございます。
▼チケット
●指定席：14,800円(税込)/枚
※決済事務手数料 1,000円(税込)/枚
※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで
※今回の公演はペンライトの付属はございません
※同行者様は非会員可
※未就学児⼊場不可
●プレミアムシート：22,000円(税込)/枚
※一般チケット 14,800円+アップグレード 7,200円
【SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行受付 ※抽選】
受付期間：2024年10月9日(水)18:00〜2024年10月27日(日)23:59
https://ticket.tickebo.jp/sn/minho2025_fc
関連リンク
◆SHINee オフィシャルサイト
◆SHINee オフィシャルInstagram
◆SHINee オフィシャルTwitter
◆SHINee オフィシャルLINE
◆SHINee ユニバーサル ミュージック サイト