SHINee MINHOが2025年2月8日および9日(日)の2日間、千葉・幕張メッセイベントホールで初の日本コンサート<2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan>を開催することが発表となった。MINHOは2024年11月30日および・12月1日にソウル高麗大学化汀体育館で自身初のコンサート<2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」>を開催する。幕張メッセイベントホール2DAYSは、その日本公演となるものだ。

■<2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan>

2月8日(土) 千葉・幕張イベントホール

open16:00 / start17:00

2月9日(日) 千葉・幕張イベントホール

open15:00 / start16:00

※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。

▼チケット

●指定席:14,800円(税込)/枚

※決済事務手数料 1,000円(税込)/枚

※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで

※今回の公演はペンライトの付属はございません

※同行者様は非会員可

※未就学児⼊場不可

●プレミアムシート:22,000円(税込)/枚

※一般チケット 14,800円+アップグレード 7,200円

【SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行受付 ※抽選】

受付期間:2024年10月9日(水)18:00〜2024年10月27日(日)23:59

https://ticket.tickebo.jp/sn/minho2025_fc

2月8日(土) 千葉・幕張イベントホールopen16:00 / start17:002月9日(日) 千葉・幕張イベントホールopen15:00 / start16:00※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。▼チケット●指定席:14,800円(税込)/枚※決済事務手数料 1,000円(税込)/枚※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで※今回の公演はペンライトの付属はございません※同行者様は非会員可※未就学児⼊場不可●プレミアムシート:22,000円(税込)/枚※一般チケット 14,800円+アップグレード 7,200円【SHINee OFFICIAL FANCLUB「SHINee WORLD J」MEMBERSHIP (JP)先行受付 ※抽選】受付期間:2024年10月9日(水)18:00〜2024年10月27日(日)23:59https://ticket.tickebo.jp/sn/minho2025_fc

関連リンク

◆<2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan>特設サイト

◆SHINee オフィシャルサイト

◆SHINee オフィシャルInstagram

◆SHINee オフィシャルTwitter

◆SHINee オフィシャルLINE

◆SHINee ユニバーサル ミュージック サイト

◆<2025 MINHO CONCERT「MEAN : of my first」in Japan>特設サイト◆SHINee オフィシャルサイト◆SHINee オフィシャルInstagram◆SHINee オフィシャルTwitter◆SHINee オフィシャルLINE◆SHINee ユニバーサル ミュージック サイト

これまで<2023 BEST CHOI's MINHO - LUCKY CHOI's in JAPAN>や<2024 BEST CHOI's MINHO FAN-CON Multi-Chase in Japan>など、ソロファンイベントは開催していたものの、本公演はMINHOにとって初めてのパフォーマンスメインの日本コンサートとなる。本公演の開催を記念して、ファンクラブ入会キャンペーンを実施する。対象期間内に新規入会した全員、及び既存会員の中から抽選で、クリアトレーディングカードがプレゼントされるほか、新規入会者の中から、抽選で3名にサイン入りグッズのプレゼントも予定している。なお、SHINeeオフィシャルファンクラブ「SHINee WORLD J」メンバーシップ(JP)を対象としたチケット先行受付(抽選)は、10月9日(水)18:00より。