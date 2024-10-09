藍場浜公園にて開催！第6回全肉祭in徳島
Gi-FACTORYは徳島県徳島市にある藍場浜公園にて、第6回全肉祭in徳島を開催します。
出店店舗数は50店舗以上！総メニュー数200アイテム以上！
第6回全肉祭in徳島
■第6回全肉祭in徳島
会場 ：藍場浜公園
所在地：徳島県徳島市藍場町1-7
日程 ：令和6年10月18日〜10月20日
時間 ：10:00〜21:00(18日は16:00〜21:00)
Gi-FACTORYは徳島県徳島市にある藍場浜公園にて、第6回全肉祭in徳島を開催。
出店店舗数は50店舗以上！総メニュー数200アイテム以上です。
■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
大好評ワインの試飲コーナーも用意
・お子様も退屈させないお遊びブースも用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも楽しめます。
・観覧無料のステージ企画
アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも！
朝から晩までたっぷり楽しい3日間です。
夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！
■全肉祭 公式Instagram
https://www.instagram.com/zennikusai/
※出店店舗の募集は既に締め切っています。
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