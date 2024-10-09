藍場浜公園にて開催！第6回全肉祭in徳島

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Gi-FACTORYは徳島県徳島市にある藍場浜公園にて、第6回全肉祭in徳島を開催します。

出店店舗数は50店舗以上！総メニュー数200アイテム以上！

 

第6回全肉祭in徳島

 

■第6回全肉祭in徳島

会場　：藍場浜公園

所在地：徳島県徳島市藍場町1-7

日程　：令和6年10月18日〜10月20日

時間　：10:00〜21:00(18日は16:00〜21:00)

 

Gi-FACTORYは徳島県徳島市にある藍場浜公園にて、第6回全肉祭in徳島を開催。

出店店舗数は50店舗以上！総メニュー数200アイテム以上です。

■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

大好評ワインの試飲コーナーも用意

 

・お子様も退屈させないお遊びブースも用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも楽しめます。

 

・観覧無料のステージ企画

アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも！

朝から晩までたっぷり楽しい3日間です。

夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！

 

■全肉祭　公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/

※出店店舗の募集は既に締め切っています。

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