贈り物の選択が可能！Jアライアンス「お祝いGO!!」

Jアライアンスは、移転や開業を迎える企業を対象とした、贈り物の選択が可能な新サービス「お祝いGO!!」(2024年2月1日リリース)を、「コリアーズ・インターナショナル・ジャパン」大阪支店の移転にて使用。

Jアライアンスは、移転や開業を迎える企業を対象とした、贈り物の選択が可能な新サービス「お祝いGO!!」(2024年2月1日リリース)を、「コリアーズ・インターナショナル・ジャパン」大阪支店の移転にて使用しました。

■『お祝いGO!!』とは?

「勿体ない!を無くそう」SDGsを掲げたお祝いサービス

企業や店舗の移転、開業等の際、「祝い花を贈る」ということが従来の習慣です。

しかしお祝いを受け取る側は、届く度の搬入対応、環境によってはスペースの都合上すべてを飾ることが難しかったり、毎日の手入れにかかる時間・人的負担、枯れた後の廃棄・分別の時間・費用の負担、SDGsで掲げられている「ゴミ問題」にも反してしまいます。

またお祝いを贈ってくださった方の個別管理・対応など、お祝いを贈られることは嬉しい背景で、管理面でさまざまな課題がありました。

そこで同社は、お祝いごとに新たな選択肢を提供するため、「お祝いGO!!」を開発。

本サービスでは、受け取り手自身が贈り物を選択することで、それぞれのニーズに合わせたお祝いを実現。

世の中の「勿体ない」をなくし、新たな「お祝いの習慣」を創出します。

■2分30秒でわかる「お祝いGO!!」

担当者コメント

モニタータイプは、ご芳名板として使用していただいた後に社内であらゆる用途に活用できるため人気となっています。

今回「お祝いGO!!」を活用してくださったのは、支店の移転を迎えた『コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社』様。

「お祝いGO!!」のサービスについて、以下のように語ってくださいました。

「サービス内容を聞き、社員は「是非使ってみたい!」と満場一致でした。

支店には営業・アシスタントしかいない為、総務機能がありません。

今回の移転において、時間や人の負担が課題でしたが、お祝いGO!!に助けられ、おかげで本来の業務に集中できました。

また、費用がかからない点も良かったです。

選べるお祝いも選択肢が多く、本当に必要なものを選べて満足です。

SDGsへの貢献に繋がりますね。

また寄付も可能で、同社の考え方と親和性があり、同社上層部にも好意的に受け入れてもらえました」

(ご担当:山口様より)

■『お祝いGO!!』の特徴

特徴1:お祝いの品は「受け取る側」が選べる

贈り物を受け取る企業は約10万点以上の商品・サービスの中から選択することが可能。

お花はもちろん、グリーンアート、オフィスや店舗で使える家具・家電などもラインナップ。

「こんな商品が欲しい!」のリクエストも受付しています。

また、お祝い品とあわせてお祝いにご賛同いただいた方の名前や会社名が記載された「HAPPYボード」をお届け。

エントランス等に展示することで、永続的に感謝の意を表現することができます。

特徴2:支出は0円!

お祝いGO!!の利用料は、集まったお祝い金のごく一部で賄われるため支出はありません。

度々届くお祝い品の搬入手続き、組み立て・設置なども移転や開業で忙しい時期は大変な作業です。

これらは全てサービスに含まれているから負担が大幅に軽減。

商品もまとめてスムーズにお祝い品を受け取ることができます。

特徴3:SDGsに貢献

お祝い花を贈られることはとても喜ばしいことですが、手入れをしてもいつかは枯れてしまい、ゴミが大量に出てしまいます。

大量のお花を、本当に欲しいものや永く使えるものに変えられたら、ゴミ問題は解消されます。

お祝いを贈られる側が「本当に必要なもの」を受け取り喜んでもらえることは、お祝いする側にとっても嬉しいことだと考えます。

お祝いGO!!はこんなに画期的

■公式サイトをリニューアル

利用者はより快適に便利に、サービスを利用できるようになりました。

【リニューアル後の新機能】

(1) 会員登録(無料)で「選べる商品」ラインナップの閲覧が可能に◎

(2) 資料請求はダウンロード機能で便利に簡単に◎

(3) お祝いをしてくれた方・企業がリアルタイムでわかる

お祝いに関する業務は「お祝いGO!!管理ページ」で一括管理ができるため業務の効率化が可能。

また、移転・開業だけではなく役員就任や周年記念などの多様なシチュエーションにも、シームレスに対応しています。

