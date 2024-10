キャンパスで実施する多彩な授業を体験できる！神戸市シルバーカレッジ「無料の公開講座」

「神戸市シルバーカレッジ」にて、2024年10月15日(火)、22日(火)、31日(木)、11月6日(水)に、無料の公開講座を開催します。

期間中はどなたでも受講できます。

キャンパスで実施する多彩な授業を体験できる絶好の機会です。

神戸市シルバーカレッジ「無料の公開講座」

1. 公開講座について

神戸市シルバーカレッジでは、この秋、様々な講座を受講出来る公開講座を実施します。

複数の講座を受講することも可能です。

日頃、在学生が使用するキャンパスでの授業を実際に体験していただける絶好の機会です。

(1) 日時・内容・講師

10月15日(火)午後1時〜2時30分

「須磨・布引の秋〜古典文学と神戸の街かど〜」

田辺 眞人氏(園田学園女子大学名誉教授)

10月22日(火) 午後1時〜2時30分

「気持ちよく歌い「声筋」を鍛えよう」

山崎 小夜子氏(声楽家)

10月31日(木) 午前10時30分〜12時

「里山を次世代につなぐための資源利用と再生」

黒田 慶子氏(神戸市副市長)

11月6日(水)午後 1時〜2時30分

「天体と宇宙のおはなし」

井上 毅氏(明石市立天文科学館館長)

(2) 場所 神戸市シルバーカレッジ

(3) 料金 無料

(4) 申込方法 電話(078-743-8100)またはFAX(078-743-8103)で申し込み

2. その他

神戸市シルバーカレッジ公開講座ページ(「神戸市シルバーカレッジ」のURL)

https://kobe-sc.org/information/2854

■「神戸市シルバーカレッジ」とは

神戸市シルバーカレッジは、高齢者も障がいのある人も、誰もが楽しめる総合福祉ゾーン「しあわせの村」内に位置し、淡路島を見晴らす開放的で快適なキャンパスに集い、神戸市内に住所を有する57歳以上の方が学歴や経歴を問わず学ぶことができるカレッジです。

ここでは「再び学んで他のために」をモットーに、学習・行事・ボランティア活動・クラブ活動など仲間とともに学び活動する充実の3年間を過ごせるのが特徴です。

卒業生は地域活動やボランティアなど、在学中の経験やつながりを活かして活躍しています。

■「しあわせの村」とは

あふれる緑に包まれ、赤い屋根と白い壁の建物が南ヨーロッパを思わせるしあわせの村は、兵庫県神戸の中心地、三宮から車でわずか25分の場所にある、こどもからおとなまで、高齢者も障がいのある人も、誰もが楽しめる総合福祉ゾーンです。

18歳未満のお子様が同乗されている車両(大型除く)は、しあわせの村駐車料金が無料になります。

(神戸市子育て支援)

205ヘクタールの広大な敷地内には、自然を十分に生かしながら、高齢者・障がい者の自立を援助する福祉施設をはじめ、運動広場、芝生広場、キャンプ場など、多種類の屋外スポーツ施設、レクリエーション施設、宿泊施設、温泉施設などがあります。

