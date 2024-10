人生と仕事の調和を実現できる職場づくり！セリスタ「人事制度改定に伴い営業時間変更のお知らせ」

セリスタは、2024年11月1日(金)より人事制度改定し、それに伴い営業時間を変更(短縮)します。

セリスタ「人事制度改定に伴い営業時間変更のお知らせ」

セリスタは、2024年11月1日(金)より人事制度改定し、それに伴い営業時間を変更(短縮)します。

セリスタは創業以来、ワークライフバランス、Re-skilling、育児サポート、介護サポート、女性のキャリア形成、チャイルドペナルティーなどのキーワードを重視した人事制度を運用しています。

今回、2024年11月1日(金)から人生制度改定の一環として、勤務時間を30分短縮し1日7時間勤務とし、それに伴い事務所の営業時間を9:30〜17:00に変更します。

時代とともに変化するニーズや価値観を大切にし、より充実した人生と仕事の調和を実現できる職場づくりを目指しています。

ワークライフバランスの実現、家族との大切な時間の確保、そして子育てや介護といったかけがえのない責任を果たすこと。

これらは人生においてとても重要であり、同時にセリスタの未来を築く礎でもあります。

特に、未来を担う子どもたちを育てる社員の皆様にとって、仕事と育児の両立は大きな挑戦です。

しかし、その挑戦こそが私たちの社会とセリスタに新たな視点と活力をもたらします。

また、仕事以外の時間を増やすことで、新しい人との出会いや様々な経験を通して視野を広げていただき、仕事以外での学びや趣味の追求が、社員の潜在能力を引き出し、創造性を高めると信じています。

社員の成長は、必ず会社の成長につながります。

多様な経験を持つ社員が集まることで、革新的なアイデアが生まれ、会社全体が活性化すると確信しています。

社員一人ひとりが、仕事に誇りとやりがいを感じ、同時に豊かな人生を送れるよう、社内制度の見直しを定期的に行います。

この改定は、社員皆様の声に耳を傾け、皆様とともに作り上げています。

私たちの目標は、単なる「働きやすい職場」を超えて、「人生を豊かにする職場」を創ることです。

社員の成長がセリスタの成長につながり、セリスタの成長が皆様の人生をさらに豊かにする。

そんな好循環を生み出す組織を、社員の皆様とともに築いていきたいと考えています。

営業時間変更Selista

好循環モデル&キーワード

■人事制度の考え方

https://bit.ly/3U0LEBl

■人事制度改定

1) 改定日:2024年11月1日(金)

2) 勤務時間

改定前:7.5時間/日(事務所勤務)

改定後:7.0時間/日(事務所6.5時間+リモート0.5時間)

3) 給与の変更:なし

■営業時間変更

1) 変更日:2024年11月1日(金)

2) 営業時間

変更前 9:00〜17:30

変更後 9:30〜17:00

