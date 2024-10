ホワイトスタートーキョーは、歯を磨くことでステインを優しく除去し、明るい笑顔をサポートするホワイトニングパウダー『EviSmile エビスマイル』を2024年10月11日より発売します。

ホワイトスタートーキョー『EviSmile エビスマイル』

発売日 : 2024年10月11日

希望小売価格 : 2,300円(税込2,530円)

容量 : 16g

販売店舗 : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJLRT51W

EviSmile登録商標出願中: 「商願2024-052362」

ホワイトスタートーキョーは、歯を磨くことでステインを優しく除去し、明るい笑顔をサポートするホワイトニングパウダー『EviSmile エビスマイル(PAP+ホワイトニングパウダー)』を2024年10月11日より発売。

本製品は、過酸化物フリーで、 (化粧品)です。

特に、使い心地の良さと、笑顔の美しい女性を意識したかわいらしくおしゃれなパッケージデザインが特徴です。

希望小売価格は2,300円(税込2,530円)です。

※ホワイトニング効果はブラッシングによるものです。

【新商品概要】

『EviSmile エビスマイル』は、ブラッシングによる歯の美白をサポートするホワイトニングパウダーです。

・PAP(フタルイミドペルオキシカプロン酸)を配合し、ブラッシングによって歯のステインをやさしく除去することで、明るく健康的な笑顔を引き出します。

・エナメル質に優しい処方で、毎日のブラッシングに安心して使用できる化粧品です。

■使い心地の良さとデザイン

『EviSmile エビスマイル』は、滑らかな使用感が特長で、毎日のケアを心地よく続けることができます。

また、パッケージデザインは、笑顔の美しい女性をイメージし、かわいらしくおしゃれなデザインに仕上がっています。

使うたびに気分が上がる製品です。

※ホワイトニング効果はブラッシングによるものです。

【企画背景とネーミングに込めた想い】

『EviSmile エビスマイル』は、同社が企画・販売元として誕生しました。

スタッフが長年、恵比寿で仕事とプライベートを満喫してきた経験から、この街に対する深い愛情が込められています。

昼も夜もその魅力を放つ恵比寿にいる、輝く笑顔の美しい女性をイメージし、『EviSmile』という名前が生まれました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 毎日使える安全性を備えた歯みがき粉!ホワイトスタートーキョー『EviSmile エビスマイル』 appeared first on Dtimes.