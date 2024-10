出来立てのクラフトビールが楽しめる！魚金醸造「クラフトビール」

「魚金醸造」は、東京・神奈川で52店舗の飲食店を経営する「魚金グループ」の和食レストラン兼ビール醸造所として、2019年6月に渋谷マークシティ2階にオープンしました。

10月9日(水)〜10月15日(火)まで、伊勢丹新宿本店の地下1階にある「ISETAN CRAFT BEER BAR」にて「魚金醸造」のクラフトビールを販売中です。

魚金醸造「クラフトビール」

「魚金醸造」は、東京・神奈川で52店舗の飲食店を経営する「魚金グループ」の和食レストラン兼ビール醸造所として、2019年6月に渋谷マークシティ2階にオープンしました。

出来立てのクラフトビールとその日に仕入れたばかりの鮮度の良い魚を使った料理を楽しめる店です。

10月9日(水)〜10月15日(火)まで、伊勢丹新宿本店の地下1階にある「ISETAN CRAFT BEER BAR」にて「魚金醸造」のクラフトビールを販売中。

提供する銘柄は、【新橋】【RAN&RAN】【Tipsy】【麦雨】【復活】の5銘柄です。

渋谷のど真ん中で造られた都会のビールを楽しめます。

◆新橋(しんばし)Alc.5.0%

Fresh Hop Golden Ale

魚金創業30周年記念ビールです。

福島県産の生ホップを使用し、透明感のあるイエローカラーとモルトとホップの個性を引き出した爽やかなビールに仕上がっています。

◆RAN&RAN(ランアンドラン)Alc.5.0%

Hazy Pale Ale

グレープフルーツやマンゴーのようなトロピカルなアロマが特徴です。

苦味は控えめでジュースのような軽い味わいに仕上がっています。

◆Tipsy(ティプシー)Alc.5.0%

YUZU Belgian White

今回のTipsyは青柚子とコリアンダーを使用しました。

黄色ではなく青色の柚子を使うことでフレッシュな香りが醸し出され、コリアンダーとモルトとのバランスも良く仕上がっています。

◆麦雨(ばくう)Alc.5.0%

IPA(British Style)

香ばしいモルトの香りと甘味、そして苦味が特徴です。

ホップのアロマよりも苦味に重点を置き、モルトの個性を引き出すことのできる酵母を選びました。

ビールが麦から作られた酒であることをしっかりと感じることができるビールです。

◆復活(ふっかつ)Alc.5.0%

Weizen

醸造所それぞれの個性が出るビールの代表格がこのヴァイツェンです。

魚金醸造のヴァイツェンは、バナナのアロマが特徴の人気銘柄です。

【商品概要】

商品名 : 新橋(しんばし)

スタイル : Alc.5.0% Fresh Hop Golden Ale

価格 : 265mlグラス 891円(税込み) 350ml缶 653円(税込み)

サイズ : 350ml

販売ルート: UOKIN ONLINE

URL : https://uokingroup.jp/pages/onlineshop

商品名 : RAN&RAN(ランアンドラン)

スタイル : Alc.5.0% Hazy Pale Ale

価格 : 265mlグラス 891円(税込み) 350ml缶 653円(税込み)

サイズ : 350ml

販売ルート: UOKIN ONLINE

URL : https://uokingroup.jp/pages/onlineshop

商品名 : Tipsy(ティプシー)

スタイル : Alc.5.0% YUZU Belgian White

価格 : 265mlグラス 891円(税込み) 350ml缶 653円(税込み)

サイズ : 350ml

販売ルート: UOKIN ONLINE

URL : https://uokingroup.jp/pages/onlineshop

商品名 : 麦雨(ばくう)

スタイル : Alc.5.0% IPA(British Style)

価格 : 265mlグラス 891円(税込み) 350ml缶 653円(税込み)

サイズ : 350ml

販売ルート: UOKIN ONLINE

URL : https://uokingroup.jp/pages/onlineshop

商品名 : 復活(ふっかつ)

スタイル : Alc.5.0% Weizen

価格 : 265mlグラス 891円(税込み) 350ml缶 653円(税込み)

サイズ : 350ml

販売ルート: UOKIN ONLINE

URL : https://uokingroup.jp/pages/onlineshop

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 出来立てのクラフトビールが楽しめる!魚金醸造「クラフトビール」 appeared first on Dtimes.