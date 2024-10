「フイユ・ドトンヌ」のパルフェも！ルノートル 麻布台ヒルズ店

L.N.JAPONは、現代フランス菓子の基礎を築いたと言われるフランス菓子界の至宝ガストン・ルノートル氏が創設した<ルノートル>の麻布台ヒルズ店を2024年10月11日オープンします。

ルノートル 麻布台ヒルズ店

L.N.JAPONは、現代フランス菓子の基礎を築いたと言われるフランス菓子界の至宝ガストン・ルノートル氏が創設した<ルノートル>の麻布台ヒルズ店を2024年10月11日オープン。

国内4店舗目となるこの店舗では、ルノートルを代表する「フイユ・ドトンヌ」のパルフェや「プロフィットロール」「フォンダンショコラ」、テイスティングセットなどカフェメニューが充実しています。

麻布台ヒルズ店のオープンにあわせ、マカロン、紅茶、コンフィチュールの取扱いもスタート。

2023年オープンのルノートル東京にて初めて登場し、利用者からの熱い要望によって全店舗で展開することになった<焼きたて>シリーズはもちろんのこと、ケーキ、ショコラ、焼き菓子詰め合わせなど、すべてのラインナップを揃えています。

パリ最高峰メゾンのひとつと称されるLENOTRE<ルノートル>の世界を楽しめます。

<メニュー例>

麻布台ヒルズ店限定

●ル・グテ・ドゥ・ルノートル 7,700円

ルノートルを代表するケーキや焼き菓子、ボンボンショコラ、マカロン、パルフェを一度に楽しめるテイスティングセットです。

季節によって異なる12種類のお菓子とお好みのドリンクで贅沢なひと時を楽しめます。

≪要予約≫

ル・グテ・ドゥ・ルノートル

(内容)

プレジール、ミルフィーユ・ヴァニーユ、季節のシュー、ケーク、季節の<焼きたて>クッキー、<焼きたて>フィナンシェ ナチュール、マカロン2種、ボンボンショコラ3種、ミニパルフェ、紅茶、コーヒー

※ハーフボトルシャンパーニュ追加可能

ヴーヴ・クリコ・イエローラベル・ブリュット+6,600円

ルイナール・ブラン・ド・ブラン+12,100円

麻布台ヒルズ店限定

●プロフィットロール・オペラ 2,750円

ルノートルを代表するケーキ「オペラ」をプロフィットロールのデセールに仕立てられています。

コーヒーアイスクリームをサンドしたクッキーシューに、フルーティな酸味とすっきりとした爽やかな後味のグアテマラ産コーヒーのジュレ、ほろほろと口の中でほどけるチョコレートサブレにきりっとした味わいのカカオソースを添えました。

一口ごとに変わる食感と味わいの変化を楽しめます。

プロフィットロール・オペラ

●パルフェ・フイユ・ドトンヌ 2,200円

LENOTRE<ルノートル>のスペシャリテ、フイユ・ドトンヌのパルフェ。

カカオの香り際立つチョコレートアイス、カカオソース、サクサクのメレンゲ、パリパリのチョコレートで軽やかに仕立てられています。

トップのチョコレート細工は1つ1つ職人が手作りしています。

パルフェ・フイユ・ドトンヌ

●フォンダン・ショコラ 1,980円

カカオの芳醇な香りが広がるフォンダン・ショコラ。

カカオ70%のビターチョコレートの深みのある味わいのフォンダン・ショコラ、カカオのアロマを感じるソースとヴァニラアイスが絶妙なハーモニーを奏でます。

一口ごとに変わる食感や味わい、絶妙な温度差が織りなす贅沢なひと時を楽しめます。

フォンダン・ショコラ

<ドリンクメニュー例>

・コーヒー

ルノートル麻布台ヒルズ 限定ブレンド[浅煎り]

焙煎士とバリスタでもあるクリエーション・ディレクターのギー・クレンザーの監修により日本国内で焙煎、ブレンドしたルノートル麻布台ヒルズ店専用のオリジナルブレンド。

トロピカルなフルーティーさのなかに複雑な甘さとフレーバーがあり、ダークチェリーのような熟れた果実を思わすテイストになっています。

フルーティーで甘くアロマティックな味わいを楽しめます。

エスプレッソ 990円/アメリカーノ 990円/カフェラテ 1,100円/キャラメルマキアート 1,210円

クリエーション・ディレクターのギー・クレンザー

・紅茶 各1,210円

パリのルノートルより直輸入した茶葉で、ポットサービスで提供します。

メランジュ・ルノートル

フルーティーな風味のセイロンティーにベルガモット、オレンジ、レモンの香りをまとわせた爽やかな味わい。

アールグレイ

中国紅茶にイタリアのカラブリア産ベルガモットの香りとヤグルマギクの花びらを合わせたフレッシュな味わい。

ブレックファスト

丸みのあるまろやかな風味の中に繊細な花のような香りが感じられる朝にぴったりの紅茶。

・プレミアムジュース・パトリック・フォン 各1,210円

パリの店舗でも提供しているプレミアムコールドプレスジュース。

1993年にフランスのローヌ=アルプ地方で創業。

果実の産地と品種、「完熟状態」での収穫にこだわったからこそ生み出された生果実のような味わいです。

シチリア産マンダリンジュース/レッドラブ(R)アップルジュース/ガメイ種ロゼブドウジュース

・アルコール

シャンパーニュ ヴーヴ・クリコ・イエローラベル・ブリュット 375ml 7,700円

シャンパーニュ ルイナール・ブラン・ド・ブラン 375ml 13,200円

エスプレッソ・マティーニ 1,430円

<マカロン>

珠玉のお菓子、マカロン。

ガストン・ルノートルのレシピをいまも大切に受け継ぎ、つくり続けています。

日本では現在6種を展開。

お望みのお味をおひとつずつお買い求めいただけるほか、お箱も用意されています。

今後はお詰め合わせも用意する予定です。

ヴァニーユ/ショコラ/シトロン/ジャスマン/ピスターシュ/フランボワーズ

マカロンは6つのお味を用意

<焼きたての焼き菓子>

併設のキッチンから毎日焼きあげられるフィナンシェとソフトタイプのクッキー。

シンプルだからこそ、レシピの確かさがわかる、“熟練の職人が素材を厳選し、手で丁寧につくりあげる ”という LENOTRE<ルノートル>の神髄をダイレクトに体感いただけるアイテムです。

<焼きたて>クッキー・グリュエ・ドゥ・カカオ・ノワゼット 540円

<焼きたて>フィナンシェ・ポワール・マロン 378円

定番:<焼きたて>フィナンシェ ナチュール 313円

<焼きたて>クッキー・グリュエ・ドゥ・カカオ・ノワゼット

【ルノートル 麻布台ヒルズ店]

所在地 :東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA 1階

電話番号 :03-5544-8215(10月11日より開通)

営業時間 :11:00〜20:00(ラストオーダー19:00)

オープン日:2024年10月11日

平米数 :99.83m2

席数 :20席

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「フイユ・ドトンヌ」のパルフェも!ルノートル 麻布台ヒルズ店 appeared first on Dtimes.