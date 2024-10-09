ËÜµòÃÏ¤ÇÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡¡5Àï4È¯¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬3Ï¢¾¡¤Ë¼«¿®¡Ö³Î¼Â¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¤À¡×
¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÇËÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌñ²ð¤ÊÁê¼ê¤À(C)Getty Images
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²óÎ¢¤Ë2ÀïÏ¢È¯¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò6-5¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬2¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®¡ª¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó4ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¯
¡¡ÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2²ó2»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤À¡£¤³¤³¤Ç¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â3µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¶¯¿¶¡£Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢»þÂ®102.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥396¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó121¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î³Î¿®¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀä¹¥Ä´¤Î25ºÐ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤ÇÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFOX Sports 1¡ÊFS1¡Ë¡Ù¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡£Èþ¤·¤¤½Ö´Ö¤À¡×¤ÈËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡¢³Î¼Â¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¤À¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡5»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.625¡Ê16ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡Ë¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡¢OPS1.969¤È°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡£¥Û¡¼¥à¤Î¤ÇÂè4Àï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÈþ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È3Ï¢¾¡¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÃíÌÜ¤ÎÂè4Àï¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¸á¸å6»þ8Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¸áÁ°10»þ8Ê¬¡Ë¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]