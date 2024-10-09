¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤¹¤¤Â¡¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤Ë¸÷
°åÎÅµ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ËÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¹¤¤Â¡¤Î¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¿·µ¬´µ¼Ô¿ô4Ëü3865¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï3Ëü7677¿Í¡£
5Ç¯ÁêÂÐÀ¸Â¸Î¨¤Ï¤ï¤º¤«8¡¦5%¤È¼çÍ×¤Ê¤¬¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤±¤¿¸©Æâ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÂç³Ø°å³ØÎà¤Ç¾Ã²½´ïÆâ²Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë»³²¼ÂÀÏº¶µ¼ø¤Ï¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤¬¤óºÙË¦¤Ë¿¯¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÂç³Ø°å³ØÎà »³²¼ÂÀÏº¶µ¼ø¡Ö¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁá´ü¤Î¤¹¤¤¥¬¥ó¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é´û¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¬¥ó¤ÎÂåÉ½¤¬¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡×¤¹¤¤Â¡¤Ï°ß¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¼ðáç¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤
¤¹¤¤Â¡¤Ï·ì±ÕÃæ¤ÎÅüÊ¬¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ê¤É¤òÊ¬Èç¤¹¤ëÂ¡´ï¡£°ß¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ðáç¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤½¤Î¼£ÎÅ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¦¡¦¡¦¡£
»³²¼ÂÀÏº¶µ¼ø¡Ö¶âÂôÂç³Ø¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï10¥ß¥êÌ¤Ëþ¤Ç¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¤¤¿(¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î)´µ¼Ô¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï80%¤¢¤ë¡£¼£Ìþ¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£¡×10¥ß¥êÌ¤Ëþ¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤óºÙË¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò¶¦Æ±³«È¯
¤³¤Î10¥ß¥êÌ¤Ëþ¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤óºÙË¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¶âÂôÂç³Ø¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¥ì¥°¥¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
»³²¼ÂÀÏº¶µ¼ø¡Ö¤³¤Î¥¥Ã¥È¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡£10¥ß¥êÌ¤Ëþ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤âËö¾¿·ì±Õ¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½°Û¾ï¤ò¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Çò»³»Ô¤Î°åÎÅ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥¹¤¬¡¢¶âÂôÂç³Ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥ì¥°¥¶¡×¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼RNA¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°äÅÁ¾ðÊó¤ò²òÀÏ¤·¡¢·ì±Õ¤¬¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ËÈ¿±þ¤·¤Æµ¯¤³¤ë°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½°Û¾ï¤òÂ¬Äê¤¹¤ë·ì±Õ¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥¹Ã°ÌîÇî¼ÒÄ¹¡ÖPCR¤Ç°äÅÁ»Ò¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤À¤±Áý¤¨¤ë°äÅÁ»Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¸µ¡¹ç¹¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¤³¤Î¥Ñ¥ó¥ì¥°¥¶¡¢½¾Íè¤Î¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¡¢½é´üÃÊ³¬¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥¹ Ã°ÌîÇî¼ÒÄ¹¡Ö(½¾Íè¤Î¼ðáç¥Þ¡¼¥«¡¼)Ã±ÆÈ¤À¤È(´¶ÅÙ¤Ï)35%¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ñ¥ó¥ì¥°¥¶¤À¤È78%¤¯¤é¤¤¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¤¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¤â´¶ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
2022Ç¯¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÌô»ö¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æº£¸å¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï1Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥¹Ã°ÌîÇî¼ÒÄ¹¡ÖÂç³Ø¤ÎÈ¯ÌÀ¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌô»ö¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¤³¤ì¤¬¤â¤·ÊÝ¸±¤ÇÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì´üÂÔ¡ÖÄ¶²»ÇÈÆâ»ë¶À¡×
°ìÊý¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°åÎÅ´ï¶ñ¤¬¸©Æâ¤Ç¤âÉáµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£EUS¡ÝFNA¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶²»ÇÈÆâ»ë¶À¤Ç¤¹¡£
¶âÂôÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¥»¥ó¥¿¡¼ Âë¼è¸µ ½Ú¶µ¼ø¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÆâ»ë¶À¤À¤È´Ñ»¡¤¹¤ëCCD¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¶²»ÇÈÆâ»ë¶À¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆâ»ë¶À¤ÎÀèÃ¼¤ËÄ¶²»ÇÈ¤ÎÃ¼»Ò¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤´¤È¸ý¤«¤é¿©Æ»¡¢°ß¡¢½½Æó»ØÄ²¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ß¤ä½½Æó»ØÄ²¤ÎÊÉ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤¤Â¡¤ò¾ÜºÙ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆâ»ë¶À¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë´Ñ»¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½èÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âë¼è¸µ ½Ú¶µ¼ø¡Ö¤³¤³¤Ëîé»Ò¸ý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤é¤¹¤¤Â¡¤ÎÁÈ¿¥¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¤Î¿Ë¤ò½Ð¤·¤ÆÄ¶²»ÇÈ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¼ðáç¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤ÆºÙË¦¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¡©
¶âÂôÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢ºÎ¼è¤·¤¿¼ðáç¤ÎÉÂÍý³ÎÇ§¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò¤è¤êÁá¤¯¡¢Àµ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âë¼è¸µ½Ú¶µ¼ø¡Ö10Ç¯Á°¤Îç¹¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅÂÎ·Ï¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²ó¼èºà¤·¤¿¶âÂôÂç³Ø¤Î»³²¼¶µ¼ø¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²ÈÂ²¤Ë¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¡£¡¦¼ò¤ä¤¿¤Ð¤³¤òÂ¿¤¯¤¿¤·¤Ê¤à¿Í¡£¤½¤ì¤ËÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¦¤³¤ì¤Þ¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÃû¸õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅüÇ¢ÉÂ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¿Í¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¤¹¤¤Â¡¤Ë¥¬¥ó¤¬½ÐÍè¤ë¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¸¡ºº¥¥Ã¥È¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏ¯Êó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£