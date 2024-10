グラニフ×映画『ティム・バートンのコープスブライド』名場面満載の2WAYブルゾンやバケットハット

グラニフ(graniph)と映画『ティム・バートンのコープスブライド』のコラボレーションウェアやバッグが登場。2024年10月22日(火)よりグラニフ東京をはじめとする各店ほかにて発売される。

グラニフ×『ティム・バートンのコープスブライド』

映画『ティム・バートンのコープスブライド』は、 気弱な若者ビクターが死体の花嫁エミリーと結婚を約束してしまったことから始まるファンタジーアニメーションだ。グラニフとのコラボレーションでは、ビクターやエミリーをはじめとするお馴染みのキャラクターとともに、ダークでロマンティックな映画の世界を表現。スウェットやカーディガンといったウェアから、バッグ、ハット、ソックスまで、全11種類のアイテムを展開する。

死後の世界&愛犬スクラップスのニット

スウェットは、死者の世界の住人が集結した賑やかなグラフィックと、死後の世界で出会うガイコツ姿になったビクターの愛犬スクラップスを主役にした2種類のデザインを用意。スクラップスのスウェットでは、顔部分をアップリケ、体部分を刺繍で表現している。

名場面満載、リバーシブルブルゾン

秋口にぴったりのブルゾンは、『ティム・バートンのコープスブライド』の世界観を存分に落とし込んだリバーシブル仕様に。蝶やエミリーの手を刺繍したブラックの面と、死者の世界での名場面をパターンにして連ねた面を楽しめる。また、同じデザインのリバーシブルバケットハットも用意している。

2人の名シーンをイメージ“ピアノ”巾着バッグ

巾着バッグは、ビクターとエミリーがピアノを通して心を通わせるシーンをイメージ。背面には、ビクターの本来の婚約者であるビクトリアの姿と、持ち手のカラーに合わせた青色の蝶を刺繍した。丈夫なナイロン素材なのも嬉しいポイントだ。

ビクター&エミリーTシャツや、エミリーのジャカードニットなど

このほか、怪しげな月を背景に肩を並べるビクターとエミリーを描いたTシャツや、線画のエミリーをジャカードで大胆に表現したニットなども登場する。

詳細

グラニフ×『ティム・バートンのコープスブライド』

発売日:2024年10月22日(火)

取扱店舗:グラニフ東京 / 心斎橋 / 吉祥寺 / アミュプラザ長崎 / イーアスつくば / イオンモール伊丹 / イオンモール太田 / イオンモール各務原 / イオンモール京都桂川 / イオンモール草津 / イオンモール熊本 / イオンモール倉敷 / イオンモール新潟亀田インター / イオンモール名取 / イオンモール浜松市野 / イオンモール幕張新都心 / イオンレイクタウンmori / エミテラス所沢 / グランツリー武蔵小杉 / ジアウトレット湘南平塚 / ジアウトレット北九州 / 新静岡セノバ / タカシマヤゲートタワーモール / テラスモール松戸 / ならファミリー / 阪急西宮ガーデンズ / モラージュ菖蒲 / ゆめタウン廿日市 / ららぽーと海老名 / ららぽーと門真 / ららぽーと堺 / ららぽーと湘南平塚 / ららぽーと沼津 / ららぽーと福岡 / ららぽーと横浜 / ららぽーとEXPOCITY、グラニフ公式オンラインストア

アイテム例:

・スクラップス|スウェット 6,900円

・死者の世界|スウェット 6,900円

・生者と死者の世界|リバーシブルブルゾン 13,000円

・ピアノ|ストリングバッグ 3,900円

・ビクターとエミリー|Tシャツ 3,500円

・コープスブライド|ウォッシャブルジャカードニット 7,900円



CORPSE BRIDE and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

