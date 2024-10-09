■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ　　　　　 東証グロース
(3086) Ｊフロント　　 東証プライム
(6227) ＡＩメカ　　　 東証スタンダード
(3993) パークシャ　　 東証プライム
(8411) みずほＦＧ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2156) セーラー広告　 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板　 東証ETF
(1572) Ｈ株ブル　　　 東証ETF
(2629) ｉＦＥＧＢＡ　 東証ETF
(5401) 日本製鉄　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS