＜個人投資家の予想＞ 10月09日 18時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3086) Ｊフロント 東証プライム
(6227) ＡＩメカ 東証スタンダード
(3993) パークシャ 東証プライム
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF
(1572) Ｈ株ブル 東証ETF
(2629) ｉＦＥＧＢＡ 東証ETF
(5401) 日本製鉄 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3936) ＧＷ 東証グロース
(3086) Ｊフロント 東証プライム
(6227) ＡＩメカ 東証スタンダード
(3993) パークシャ 東証プライム
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(2628) ｉＦＥ科創板 東証ETF
(1572) Ｈ株ブル 東証ETF
(2629) ｉＦＥＧＢＡ 東証ETF
(5401) 日本製鉄 東証プライム
出所：MINKABU PRESS