横浜FMvs名古屋 スタメン発表
[10.9 ルヴァン杯準決勝第1戦](日産ス)
※19:00開始
主審:中村太
副審:聳城巧、赤阪修
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 27 松原健
DF 15 上島拓巳
DF 39 渡邊泰基
DF 2 永戸勝也
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 9 西村拓真
FW 11 ヤン・マテウス
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 7 エウベル
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
DF 5 エドゥアルド
MF 20 天野純
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 17 井上健太
FW 18 水沼宏太
監督
ジョン・ハッチンソン
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 24 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 14 森島司
MF 2 野上結貴
FW 7 和泉竜司
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 19 重廣卓也
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 10 パトリック
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:中村太
副審:聳城巧、赤阪修
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 27 松原健
DF 15 上島拓巳
DF 39 渡邊泰基
DF 2 永戸勝也
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 9 西村拓真
FW 11 ヤン・マテウス
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 7 エウベル
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 16 加藤蓮
DF 5 エドゥアルド
MF 20 天野純
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 17 井上健太
FW 18 水沼宏太
監督
ジョン・ハッチンソン
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 24 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 14 森島司
MF 2 野上結貴
FW 7 和泉竜司
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 19 重廣卓也
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 10 パトリック
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太