加藤和樹が、10月6日〜8日にかけてBillboardLIVEにてバースデー公演を開催した。2024年10月7日に40歳を迎えるにあたり、10月6日にはデビュー当時からアニメ・ゲームでの共演が続いている声優・豊永利行(1st , 2nd)、7日には元宝塚トップで女優・朝夏まなと(2ndのみ)、8日にはミュージカル<テニスの王子様>からの加藤をよく知る俳優・鎌苅健太(2ndのみ)の“1984年組”日替わりゲストが登場。

加藤和樹<40th Birthday LIVE in Billboard Live>※公演終了

2024年10月6日(日) ビルボードライブ大阪

1stステージ 開場14:00 開演15:00 (ゲスト:豊永利行)

2ndステージ 開場17:00 開演18:00(ゲスト:豊永利行)



2024年10月7日(月) ビルボードライブ横浜

1stステージ 開場14:30 開演15:30

2ndステージ 開場17:30 開演18:30(ゲスト:朝夏まなと)



2024年10月8日(火) ビルボードライブ横浜

1stステージ 開場14:30 開演15:30

2ndステージ 開場17:30 開演18:30(ゲスト:鎌苅健太)



◆演奏曲

vintage

Let's search for Tomorrow(合唱曲)

君が好きだと叫びたい

全力少年

去りゆく君へ

メロディー

僕らの未来

俺は怪物(Musical<Frankenstein>)

戦いが終わっても(Musical <MATA HARI>)

Shake body!

Twenty Flight Rock

マシマシLOVE CALL

Chain Of Love

(ゲスト曲)

1984 ヒットソング メドレー:涙のリクエスト、ロックンルージュ、もしも明日が、ワインレッドの心、十戒

マシマシLOVE CALL

「愛のかたまり」、「闇が広がる」(豊永利行)

「硝子の少年」 (朝夏まなと)

「僕らの未来」、「SEASON」(鎌苅健太)

2024年10月6日(日) ビルボードライブ大阪1stステージ 開場14:00 開演15:00 (ゲスト:豊永利行)2ndステージ 開場17:00 開演18:00(ゲスト:豊永利行)2024年10月7日(月) ビルボードライブ横浜1stステージ 開場14:30 開演15:302ndステージ 開場17:30 開演18:30(ゲスト:朝夏まなと)2024年10月8日(火) ビルボードライブ横浜1stステージ 開場14:30 開演15:302ndステージ 開場17:30 開演18:30(ゲスト:鎌苅健太)◆演奏曲vintageLet's search for Tomorrow(合唱曲)君が好きだと叫びたい全力少年去りゆく君へメロディー僕らの未来俺は怪物(Musical<Frankenstein>)戦いが終わっても(Musical <MATA HARI>)Shake body!Twenty Flight RockマシマシLOVE CALLChain Of Love(ゲスト曲)1984 ヒットソング メドレー:涙のリクエスト、ロックンルージュ、もしも明日が、ワインレッドの心、十戒マシマシLOVE CALL「愛のかたまり」、「闇が広がる」(豊永利行)「硝子の少年」 (朝夏まなと)「僕らの未来」、「SEASON」(鎌苅健太)

ライブ・舞台出演情報

◆ライブ<KAZUKI KATO TREASURE BOX 2024 - MAN TO MAN ->

日程

・2024年12月10日(火)

[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm

[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm



・2024年12月11日(水)

[1st.show] open 3:30pm / start 4:30pm

[2nd.show] open 6:30pm / start 7:30pm



会場:COTTON CLUB

出演:加藤和樹 / 吹野クワガタ(piano)

チケット発売:一般発売 11月17日

※加藤和樹ファンクラブ先行あり。詳細は加藤和樹HPにて

CottonClub:http://www.cottonclubjapan.co.jp/



◆舞台<裸足で散歩>

公演:2024年9月27日(金)〜11月23日(日) 東京・博品館ほか全国17都市にて上演中

HP:https://hadashidesanpo.jp/



◆ミュージカル<ラブネバーダイ>

公演:2025年1月17日(金)〜2月24日(月・祝) 東京・日生劇場

HP:https://horipro-stage.jp/stage/loveneve



◆ミュージカル<フランケンシュタイン>

・東京公演

期間:2025年4月

会場:東京建物Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)



・愛知公演

期間:2025年5月

会場:愛知県芸術劇場



・茨城公演

期間:2025年5月

会場:水戸市民会館グロービスホール



・兵庫公演

期間:2025年5月

会場:神戸国際会館こくさいホール

◆ライブ<KAZUKI KATO TREASURE BOX 2024 - MAN TO MAN ->日程・2024年12月10日(火)[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm・2024年12月11日(水)[1st.show] open 3:30pm / start 4:30pm[2nd.show] open 6:30pm / start 7:30pm会場:COTTON CLUB出演:加藤和樹 / 吹野クワガタ(piano)チケット発売:一般発売 11月17日※加藤和樹ファンクラブ先行あり。詳細は加藤和樹HPにてCottonClub:http://www.cottonclubjapan.co.jp/◆舞台<裸足で散歩>公演:2024年9月27日(金)〜11月23日(日) 東京・博品館ほか全国17都市にて上演中HP:https://hadashidesanpo.jp/◆ミュージカル<ラブネバーダイ>公演:2025年1月17日(金)〜2月24日(月・祝) 東京・日生劇場HP:https://horipro-stage.jp/stage/loveneve◆ミュージカル<フランケンシュタイン>・東京公演期間:2025年4月会場:東京建物Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)・愛知公演期間:2025年5月会場:愛知県芸術劇場・茨城公演期間:2025年5月会場:水戸市民会館グロービスホール・兵庫公演期間:2025年5月会場:神戸国際会館こくさいホール

ミニアルバム『Liberation BOX』発売中

◆CD収録内容

1.Retaker

2.マシマシLove Call

3.Twenty Flight Rock

4.Shake body!

5.エール

6.流星の先へ



◆仕様/価格(CDの収録内容は、3タイプ共通)

・TYPE-A TECI-1823 \3,300(税込)

CD +DVD(アルバムリード曲「Retaker」MV+加藤和樹vs青木監督『長回し1カメ映像MV』



・TYPE-B TECI-1824 / \3,300 (税込)

CD +DVD(アルバムリード曲「Retaker」MV+MV撮影&ジャケット撮影ドキュメント映像 )



・TYPE-C TECI-1825 / \3,300(税込)

CD +カバーCD(Respection)

※カバーCD収録内容

1.366日、2.Another Orion、3.さよなら大好きな人、4.ひとりじゃない(Piano ver.)



ストリーミング・ダウンロード:https://kato-kazuki.lnk.to/Liberation-BOX

◆CD収録内容1.Retaker2.マシマシLove Call3.Twenty Flight Rock4.Shake body!5.エール6.流星の先へ◆仕様/価格(CDの収録内容は、3タイプ共通)・TYPE-A TECI-1823 \3,300(税込)CD +DVD(アルバムリード曲「Retaker」MV+加藤和樹vs青木監督『長回し1カメ映像MV』・TYPE-B TECI-1824 / \3,300 (税込)CD +DVD(アルバムリード曲「Retaker」MV+MV撮影&ジャケット撮影ドキュメント映像 )・TYPE-C TECI-1825 / \3,300(税込)CD +カバーCD(Respection)※カバーCD収録内容1.366日、2.Another Orion、3.さよなら大好きな人、4.ひとりじゃない(Piano ver.)ストリーミング・ダウンロード:https://kato-kazuki.lnk.to/Liberation-BOX

関連リンク

◆加藤和樹 オフィシャルサイト

◆加藤和樹 オフィシャルサイト

加藤は自身の楽曲を中心に、自分の生まれた年である1984年のベストヒットメドレーや、ミュージカル<フランケンシュタイン>より「俺は怪物」などのミュージカル楽曲をさらにはギターをかき鳴らしながらのRock ‘n’ Rollまで歌い上げ、加藤ならではの幅広い音楽と歌で繰り広げたスペシャルなステージとなった。40歳にして人生初のバースデーイベントを開催することになった加藤は、ゲストや客席からの「誕生日おめでとう!」の言葉に照れ臭そうに「こんな自分のために、わざわざ時間を作ってもらって申し訳ない!」と答えるのがとても印象的だった。高校卒業後、デビューをして半年で事務所が倒産し、誰も知りあいのいない東京で路頭に迷い、バイトをしながらの日々で歌に救われた過去を持つ。歌手を目指すきっかけになったザ・ベイビースターズの「去り行く君へ」やその当時のことを歌詞にした「僕らの未来」を当時を振り返りながら歌唱すると、涙を浮かべるファンが多かった。そして、ミュージカル出演をきっかけに歌へのアプローチや表現が変わってきたというミュージカル曲「俺や怪物」「戦いが終わっても」では一瞬にして役に憑依し、会場中をその作品の世界観に没入させた。また、6公演中4公演は“W成人式”を迎えたゲストとともに、1984年のベストヒットメドレー、ファンが“またいつか聴きたい…”と思っていたゲストとの思い出の楽曲(豊永:6日1st「愛のかたまり」 , 2nd「闇が広がる」/朝夏:7日2nd「硝子の少年」/鎌苅:8日2nd「僕らの未来」「SEASON」)も披露し、ゲストとのコラボレーションを楽しみにしていたファンから熱い声援と拍手が会場中に響いた。ラストはギターを持ち、客席とのコール&レスポンスをしながら「Shake body!」「Twenty Flight Rock」などを披露。ライブの最後は“加藤が作詞作曲を担った“人との繋がり”がテーマの楽曲「Chain Of Love」で締めくくられ、様々な加藤和樹を堪能することができた。現在、主演舞台<裸足で散歩>が全国17都市で公演中。さらに、2025年1月よりミュージカル<ラブネバーダイ>にも出演するなど忙しい日々を過ごしているが、そんな加藤和樹の今年最後のライブが解禁された。2023年に開催した、加藤和樹 × COTTON CLUBの第2弾<TREASURE BOX 2024 -MAN TO MAN->が12月10日、11日に開催されることが決定。2024年最後のライブとなる今回の<TREASURE BOX 2024>では、ピアノの吹野クワガタと“MAN TO MAN”でミュージカル楽曲に挑む。前回好評だった加藤和樹 × COTTON CLUBも予定されている。宝箱のような空間で美味しい料理と2人の作り出す音楽で極上な時間、次のステージも楽しめそうだ。