¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¢¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë·Þ¤¨¤¿¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò´°Áö¡£2024Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÈ¯É½¤â
²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤¬¡¢10·î6Æü¡Á8Æü¤Ë¤«¤±¤ÆBillboardLIVE¤Ë¤Æ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢¡²ÃÆ£ÏÂ¼ù ²èÁü
2024Ç¯10·î7Æü¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢10·î6Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¶¦±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡¦Ë±ÊÍø¹Ô¡Ê1st , 2nd¡Ë¡¢7Æü¤Ë¤Ï¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¤Ç½÷Í¥¡¦Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡Ê2nd¤Î¤ß¡Ë¡¢8Æü¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ã¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡ä¤«¤é¤Î²ÃÆ£¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÇÐÍ¥¡¦³ù´£·òÂÀ¡Ê2nd¤Î¤ß¡Ë¤Î¡È1984Ç¯ÁÈ¡ÉÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
40ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤äµÒÀÊ¤«¤é¤Î¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç»öÌ³½ê¤¬ÅÝ»º¤·¡¢Ã¯¤âÃÎ¤ê¤¢¤¤¤Î¤¤¤Ê¤¤Åìµþ¤ÇÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¤¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¡¹¤Ç²Î¤Ëµß¤ï¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¶¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Öµî¤ê¹Ô¤¯·¯¤Ø¡×¤ä¤½¤ÎÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò²Î»ì¤Ë¤·¤¿¡ÖËÍ¤é¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤¹¤ë¤È¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²Î¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤äÉ½¸½¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¶Ê¡Ö²¶¤ä²øÊª¡×¡ÖÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡×¤Ç¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÌò¤ËØá°Í¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤ò¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6¸ø±éÃæ4¸ø±é¤Ï¡ÈWÀ®¿Í¼°¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢1984Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡È¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Ä°¤¤¿¤¤¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¡ÊË±Ê¡§6Æü1st¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡× , 2nd¡Ö°Ç¤¬¹¤¬¤ë¡×¡¿Ä«²Æ¡§7Æü2nd¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡¿³ù´£¡§8Æü2nd¡ÖËÍ¤é¤ÎÌ¤Íè¡×¡ÖSEASON¡×¡Ë¤âÈäÏª¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤À¼±ç¤ÈÇï¼ê¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¡¢µÒÀÊ¤È¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖShake body!¡×¡ÖTwenty Flight Rock¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ï¡È²ÃÆ£¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´¤Ã¤¿¡È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶Ê¡ÖChain Of Love¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢¼ç±éÉñÂæ¡ãÍçÂ¤Ç»¶Êâ¡ä¤¬Á´¹ñ17ÅÔ»Ô¤Ç¸ø±éÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ã¥é¥Ö¥Í¥Ð¡¼¥À¥¤¡ä¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê²ÃÆ£ÏÂ¼ù¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢²ÃÆ£ÏÂ¼ù ¡ß COTTON CLUB¤ÎÂè2ÃÆ¡ãTREASURE BOX 2024 -MAN TO MAN-¡ä¤¬12·î10Æü¡¢11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2024Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¡ãTREASURE BOX 2024¡ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¿áÌî¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¡ÈMAN TO MAN¡É¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³Ú¶Ê¤ËÄ©¤à¡£Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£ÏÂ¼ù ¡ß COTTON CLUB¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊõÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤È2¿Í¤Îºî¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤Ç¶Ë¾å¤Ê»þ´Ö¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡ã40th Birthday LIVE in Billboard Live¡ä¢¨¸ø±é½ªÎ»
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì14:00 ³«±é15:00 ¡Ê¥²¥¹¥È¡§Ë±ÊÍø¹Ô¡Ë
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì17:00 ³«±é18:00¡Ê¥²¥¹¥È¡§Ë±ÊÍø¹Ô¡Ë
2024Ç¯10·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì14:30 ³«±é15:30
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì17:30 ³«±é18:30¡Ê¥²¥¹¥È¡§Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡Ë
2024Ç¯10·î8Æü(²Ð)¡¡ ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì14:30 ³«±é15:30
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì17:30 ³«±é18:30¡Ê¥²¥¹¥È¡§³ù´£·òÂÀ¡Ë
¢¡±éÁÕ¶Ê
vintage
Let's search for Tomorrow¡Ê¹ç¾§¶Ê¡Ë
·¯¤¬¹¥¤¤À¤È¶«¤Ó¤¿¤¤
Á´ÎÏ¾¯Ç¯
µî¤ê¤æ¤¯·¯¤Ø
¥á¥í¥Ç¥£¡¼
ËÍ¤é¤ÎÌ¤Íè
²¶¤Ï²øÊª¡ÊMusical¡ãFrankenstein¡ä¡Ë
Àï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡ÊMusical ¡ãMATA HARI¡ä¡Ë
Shake body!
Twenty Flight Rock
¥Þ¥·¥Þ¥·LOVE CALL
Chain Of Love
¡Ê¥²¥¹¥È¶Ê¡Ë
1984 ¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥° ¥á¥É¥ì¡¼¡§ÎÞ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¡¢¤â¤·¤âÌÀÆü¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¿´¡¢½½²ü
¥Þ¥·¥Þ¥·LOVE CALL
¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¡¢¡Ö°Ç¤¬¹¤¬¤ë¡×¡ÊË±ÊÍø¹Ô¡Ë
¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡¡¡ÊÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡Ë
¡ÖËÍ¤é¤ÎÌ¤Íè¡×¡¢¡ÖSEASON¡×¡Ê³ù´£·òÂÀ¡Ë
¥é¥¤¥Ö¡¦ÉñÂæ½Ð±é¾ðÊó
ÆüÄø
¡¦2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm
[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm
¡¦2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
[1st.show] open 3:30pm / start 4:30pm
[2nd.show] open 6:30pm / start 7:30pm
²ñ¾ì¡§COTTON CLUB
½Ð±é¡§²ÃÆ£ÏÂ¼ù / ¿áÌî¥¯¥ï¥¬¥¿¡Êpiano¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§°ìÈÌÈ¯Çä¡¡11·î17Æü
¢¨²ÃÆ£ÏÂ¼ù¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤¢¤ê¡£¾ÜºÙ¤Ï²ÃÆ£ÏÂ¼ùHP¤Ë¤Æ
CottonClub¡§http://www.cottonclubjapan.co.jp/
¢¡ÉñÂæ¡ãÍçÂ¤Ç»¶Êâ¡ä
¸ø±é¡§2024Ç¯9·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡¦ÇîÉÊ´Û¤Û¤«Á´¹ñ17ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¾å±éÃæ
HP¡§https://hadashidesanpo.jp/
¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ã¥é¥Ö¥Í¥Ð¡¼¥À¥¤¡ä
¸ø±é¡§2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡Åìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì
HP¡§https://horipro-stage.jp/stage/loveneve
¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ã¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡ä
¡¦Åìµþ¸ø±é
´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î
²ñ¾ì¡§Åìµþ·úÊªBrillia HALL¡ÊËÅç¶èÎ©·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ì¡Ë
¡¦°¦ÃÎ¸ø±é
´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì
¡¦°ñ¾ë¸ø±é
´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î
²ñ¾ì¡§¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
¡¦Ê¼¸Ë¸ø±é
´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLiberation BOX¡ÙÈ¯ÇäÃæ
1.Retaker
2.¥Þ¥·¥Þ¥·Love Call
3.Twenty Flight Rock
4.Shake body!
5.¥¨¡¼¥ë
6.Î®À±¤ÎÀè¤Ø
¢¡»ÅÍÍ¡¿²Á³Ê¡ÊCD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢3¥¿¥¤¥×¶¦ÄÌ¡Ë
¡¦TYPE-A¡¡TECI-1823¡¡\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD ¡ÜDVD¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖRetaker¡×MV¡Ü²ÃÆ£ÏÂ¼ùvsÀÄÌÚ´ÆÆÄ¡ØÄ¹²ó¤·1¥«¥á±ÇÁüMV¡Ù
¡¦TYPE-B¡¡TECI-1824 / \3,300 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD ¡ÜDVD¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖRetaker¡×MV¡ÜMV»£±Æ¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü ¡Ë
¡¦TYPE-C¡¡TECI-1825 / \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD ¡Ü¥«¥Ð¡¼CD¡ÊRespection¡Ë
¢¨¥«¥Ð¡¼CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.366Æü¡¢2.Another Orion¡¢3.¤µ¤è¤Ê¤éÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡¢4.¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÊPiano ver.¡Ë
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§https://kato-kazuki.lnk.to/Liberation-BOX
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯