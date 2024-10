モントワールは、設立20周年を記念し、お菓子の総合情報メディア「お菓子と、わたし」イベント特設ホームページ上でモントワールを代表する4つのシリーズを日替わりで紹介・プレゼントする「モントワール20周年記念Week!4日連続毎日キャンペーン」を、2024年10月10日(木)〜10月19日(土)の期間に開催します。

モントワール20周年記念Week!

モントワールは、設立20周年を記念し、お菓子の総合情報メディア「お菓子と、わたし」イベント特設ホームページ上でモントワールを代表する4つのシリーズを日替わりで紹介・プレゼントする「モントワール20周年記念Week!4日連続毎日キャンペーン」を、2024年10月10日(木)〜10月19日(土)の期間に開催。

【モントワール20周年記念Week!4日連続毎日キャンペーン】

モントワールを代表する4つのシリーズを日替わりで紹介。

イベント名:モントワール20周年記念Week!4日連続毎日キャンペーン

開催日 :2024年10月10日(木)〜10月19日(土)

URL :イベント特設ホームページ https://okashi-to-watashi.jp/post/2165

・伊右衛門:「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりのお茶を使用した、“お茶のおいしさを最大限に引き出したお菓子”シリーズです。

・ASHITAMO:「あしたも自分らしく。」をテーマに、毎日食べたくなるような素材や味付けで作ったお菓子のシリーズです。

・Bazooka:「食べられるエンターテインメント」をコンセプトにニューヨークで生まれたキャンディブランドです。

・低糖質堂:「おいしさそのままで糖質オフ!」をコンセプトに、糖質オフでありながらもおいしさにこだわり、普段食べているお菓子と同等またはそれ以上のおいしさを追求した、“我慢しなくてもいいおやつ”シリーズです。

※全国のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア等で販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10/10〜4日連続でお菓子の詰め合わせが当たる!モントワール20周年記念Week! appeared first on Dtimes.