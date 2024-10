SHINee ミンホ、日本初ソロコンサート「MEAN : of my first」が2025年2月に開催決定！

SHINee ミンホの日本初ソロコンサート「2025 MINHO CONCERT in Japan」が2025年2月8日(土)と9日(日)の2日間、千葉・幕張イベントホールで開催されることが決定した。これまでミンホは、「2023 BEST CHOI's MINHO - LUCKY CHOI's in JAPAN」や「2024 BEST CHOI's MINHO FAN-CON Multi-Chase in Japan」などのソロファンイベントは開催してきたが、今回の公演は彼にとって初めてパフォーマンスがメインの日本ソロコンサートとなる。

モデルや俳優など活躍の幅を広げているミンホの“アーティスト”としてのパフォーマンスを堪能できる機会に、注目が集まる。

■公演情報

「2025 MINHO CONCERT <MEAN : of my first> in Japan」

【日程】

2025年2月8日(土)16:00開場 / 17:00開演

2025年2月9日(日)15:00開場 / 16:00開演

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



会場:千葉・幕張イベントホール



【チケット料金】

★指定席

14,800円(税込)/枚

※決済事務手数料 1,000円(税込)/枚

※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで



★プレミアムシート

22,000円(税込)/枚(一般チケット 14,800円+アップグレード 7,200円)

※SHINee OFFICIAL FANCLUB 「SHINee WORLD J」 MEMBERSHIP (JP)会員様向け「SHINee OFFICIAL FANCLUB『SHINee WORLD J』MEMBERSHIP (JP)先行受付(抽選)」を通して、チケットをお申し込みいただき、ご当選・ご入金された方を対象に、後日「プレミアムシート」へのアップグレード抽選受付を実施いたします。



【SHINee OFFICIAL FANCLUB 「SHINee WORLD J」 MEMBERSHIP (JP)先行受付(抽選)期間】

2024年10月9日(水)18:00 〜 2024年10月27日(日)23:59

お申し込みはコチラ



